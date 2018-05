FERDIG SOM SPILLER? Kamilla Sundmoen har vært en bærebjelke i Storhamar, men det spørs om hun kommer tilbake på banen. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Storhamar-profil Kamilla Sundmoen gravid

Publisert: 24.05.18 15:04

HÅNDBALL 2018-05-24T13:04:57Z

I fjor høst opplevde Storhamar-kaptein Kamilla Sundmoen (32) marerittet da hun spontanaborterte. Men nå smiler babylykken for henne og samboer Anders Amdahl.

Fra før av har de to datteren Iben (3). Nå venter en lillebror eller -søster for henne.

– Jeg har vært til sjekk og alt står bra til. Jeg gleder meg over dette, sier Kamilla Sundmoen i pressemeldingen fra Storhamar som presenterer gladnyheten.

32-åringen har kombinert rollen som Storhamars kaptein med å være daglig leder, men nå som hun er tre måneder på vei, er hun uaktuell for spill den kommende sesongen.

Sundmoen har spillerkontrakt ut neste sesong, men det er usikkert om hun kommer tilbake på banen, heter det i pressemeldingen. Hun kommer imidlertid til å fortsette i rollen som daglig leder.

– Jeg er glad for at jeg skal jobbe i klubben og fortsatt være en del av miljøet. Jeg ser mange muligheter for denne klubben i framtiden, sier Sundmoen.

VG har ikke lyktes med å komme i kontakt med Sundmoen, men overfor Hamar Arbeiderblad (krever abonnement) hinter hun om at håndballkarrieren er over.

– Kanskje hadde jeg måttet gi meg uansett. Jeg sliter litt med kneet, sier 32-åringen til avisen, og fortsetter:

– Slik det ser ut nå, så blir det ikke noe comeback for meg, og slik sett er det spesielt. Men så lenge jeg jobber i klubben mister jeg ikke kontakten med miljøet eller jentene.

Hun vil bidra til å utvikle klubben, som endte på 3. plass i Eliteserien for kvinner, videre.

– Framtida er spennende. Se på Elverum. De har kommet langt, og mye er mulig. For oss handler det om å bygge stein for stein. Det er ikke så lenge siden vi slet veldig. Nå får vi mye ut av små ressurser. Framover blir det viktig at vi får opp egne spillere og kjører trygt økonomisk. Samarbeidet med bredde og Wang Toppidrett er viktig for oss. Det blir E-cup nå, og kanskje kan målet senere være Champions League, sier Kamilla Sundmoen.

