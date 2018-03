STRAFFES: Kent Robin Tønnesen og ungarske Veszprém trekkes i lønn etter dårlige resultater. Bildet er fra Norges EM-kamp mot Frankrike 12. januar. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Norsk håndballprofil straffes hardt – av egen klubb

Publisert: 27.03.18 16:09 Oppdatert: 27.03.18 16:33

Kent Robin Tønnesen (26) og resten av ungarske Veszprém blir skjelt ut for dårlig spill i en pressemelding fra klubben selv.

– Klubben og firmaet bak laget har besluttet å suspendere spillerlønningene som går ut over grunnlønnen hos førstelagsspillerne og trenerstaben inntil sesongslutt i Ungarn, skriver klubben i pressemeldingen .

De skriver videre at straffen kan bli trukket tilbake dersom klubbens prestasjoner bedrer seg i de neste kampene.

Nå ligger det et voldsomt press på Tønnesen og co. før returoppgjøret mot Bjarte Myrhols Skjern i mesterligaen. Den første kampen endte med 25–32-tap for den ungarske storklubben.

Veszprém er kjent for å lokke stjernespillere med fete lønninger og har en tydelig ambisjon om å vinne mesterligaen. Nå har de et vanskelig utgangspunkt før den andre kampen i åttedelsfinalen.

– Klubben og eierne føler at noen av resultatene denne sesongen har vært uakseptable når det kommer til prestasjoner og innstilling. Det er uverdig for tradisjonen i en klubb som er mer enn 40 år gammel, og det fornærmer enhver som bidrar til å skape historie i klubben og gjøre navnet til klubben velkjent i Europa, skriver klubben.

Returoppgjøret i mesterligaen mot Skjern spilles lørdag.

