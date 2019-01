STJERNEMØTE: VM-finalens heteste duell står mellom Sander Sagosen (til venstre) og Mikkel Hansen – til daglig lagkamerater i PSG. VG mener Danmark ligger best an foran VM-finalen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Stor analyse av VM-finalen: Derfor er Danmark favoritter

HERNING (VG) – ANALYSE – Norge er selvsagt ikke sjanseløse på VM-gullet. men Danmark er favoritter i finalen. Ikke bare har de 15.000 tilskuere i ryggen i den eksplosive hjemmearenaen Boxen.

VGs analyse av syv forskjellige kategorier viser at både Norge og Danmark har vokst siden gruppespillet. Men fortsatt ligger Danmark best an – 39–37 i vår vurdering av tidenes håndballkamp i Norden. Danskene vant med fire mål i gruppespillet etter å ha kneblet både Sander Sagosen og Bjarte Myrhol og forbindelsen mellom dem. Norge må levere en langt bedre kamp for å vinne VM-gull. Det er vanskelig. Men fullt mulig.

MÅLVAKTER

Norge: Torbjørn Bergerud har variert omtrent like mye i VM som i fjorårets EM. Espen Christensen gjorde det tidlig sterkt mot svak motstand. Bergerud har hatt en tøff høst i Flensburg og fikk til slutt opp de viktige redningene i semifinalen. Ingen av de norske keeperne lyktes i Danmark-tapet i gruppespillet.

4

Danmark: Niklas Landin og Jannick Green har utfylt hver andre perfekt i VM. Landin har rekkevidden og er et stødig førstevalg. Stengte målet mot Norge sist. Green har en mye mer bevegelig spillestil. Kom sterkt inn i semifinalen mot Frankrike, men mot Norge er den enorme rekkevidden til Landin nok på plass fra start.

6

FORSVAR

Norge: Magnus Gullerud har markert seg som Norges beste forsvarsspiller i de siste kampene og ble fint fulgt av både Øverby, O’Sullivan, Sagosen og Magnus Abelvik Rød. Norge har hevet seg i forsvar mens Myrhol har konsentrert seg om angrep. En klar svekkelse om Abelvik Rød mister VM-finalen.

5

Danmark: Forsvarssjefen Henrik Møllgaard har slitt med en liten skade i låret, mens René Toft er ute av VM. Men danskene holder likevel god stand defensivt i VM. Forsvaret imponerte ikke mest i semifinalen. Danskene klemte saften ut av Sagosen og brøt forbindelsen til Myrhol i gruppespiller. Klarer de det igjen?

5

KONTRINGER/RETURLØP

Norge: Her ligger Norges fremste styrke. Kantene Magnus Jøndal og Kristian Bjørnsen har ekstrem forståelse for å starte opp riktig. Hittil i VM har Norge rullet over motstandere de fleste motstandere i kontringer. Også sterke i ankomstfasen med Sander Sagosen i dirigentrollen. Lojale og gode returløp.

6

Danmark: Har variert i tempo i VM. Kan sette en voldsom fart med kantene Lasse Svan og Magnus Landin, men har ofte valgt å styre tempoet ned i kampene. Selvsagt fordi Danmark har hatt full kontroll på motstandere i etablert angrep og forsvar. Stoppet Norges kontringer meget bra i gruppespillet.

5

BAKSPILLERE

Norge: Sander Sagosen styrte hele butikken i semifinalen. Magnus Abelvik Rød har vokst inn i laget samtidig som Christian O’Sullivan har brukt første del av VM til å komme tilbake på godt nivå. En stor svekkelse om venstrehendte Rød forsvinner ut. Eivind Tangen har ikke vært på samme nivå.

5

Danmark: Det går ikke an å spille så mye bedre enn Danmark gjorde da de scoret 38 mot selveste Frankrike i semifinalen. Mikkel Hansen viser klasse både i pasninger og skudd og bli ypperlig fulgt opp av Rasmus Lauge og Mads Mensah. Alternativet Morten Olsen på høyt nivå. Har i bakhånd Nikolaj Øris.

6

STREKSPILLERE

Norge: Bjarte Myrhol ble kåret til verdens beste i 2017 og har – bortsett fra mot Danmark – også svart til forventningene i VM. Leverte en meget bra semifinale. Magnus Gullerud vokser stadig som alternativet til Myrhol. har scoret flotte mål i VM-avslutningen og glir bedre og bedre inn i spillet.

5

Danmark: Anders Zachariassen har overrasket mange med storspillet i VM. Danmark har ofte brukt storvokste spillere som står i sperrer. Men Zachariassen fra Flensburg er en mye mer bevegelig, uforutsigbar og målfarlig herre. Alternativet Simon Hald (203 cm) har den tradisjonelle fysikken.

5

KANTSPILLERE

Norge: Magnus Jøndal har fremstått som kanskje VMs aller beste kantspiller så langt. På høyrekanten har Kristian Bjørnsen har slitt litt i innledningen, men har kommet sterkt i de siste kampene. Nesten ingen kan matche effektiviteten til Jøndal/Bjørnsen: 33 mål på 38 skudd i de tre siste VM-kampene.

6

Danmark: Lasse Svan hadde ingen spesielt god innledning på VM, men har kommet meget sterkt i de siste kampene. Han har funnet igjen effektiviteten og har funnet tilbake til effektiviteten Magnus Landin har på venstre kant. Danmark har et like sterkt par på kantene som Norge.

6

TRENER

Norge: Christian Berge har lyktes med å forbedre Norge i VM. Rolig og reflektert trener som virkelig både skjønner både spill og utøvere. Har VM-sølv og 4. plass i EM som sine beste resultater. Måtte tåle kritikk etter Danmark-tapet. Har taklet det svært konstruktivt og tatt riktige grep. Topp prestasjoner i VM.

6

Danmark: Nikolaj Jacobsen er en helt annen type enn Berge. Kan eksplodere på sidelinjen. Men i VM har han kun vært konstruktiv og har imponert stort med både taktisk kløkt og evne til å styre kampenes tempo og rytme. Har også passet på rullere slik at nøkkelspillerne har krefter igjen til VM-finalen. Godt jobbet.

6

SLUTTSUM

Norge – Danmark 37 –39

