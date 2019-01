SKUFFET: Håvard Tvedten etter at Norge ble utslått av EM i 2012 etter en skandale. Bak daværende landslagssjef Robert Hedin. Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

Tvedten frykter reprise av EM-skandalen

HERNING (VG) NRK-ekspert Håvard Tvedten frykter at resultatet kan ligge og vippe i onsdagens avgjørende VM-kamp mellom Danmark og Sverige. Da kan Danmark spille taktisk – hvis de heller vil ha med Sverige enn Norge inn i semifinalene.

Som spiller opplevde Tvedten EM-skandalen i 2012 da Norge røk ut før hovedrunden etter at Slovenia åpenbart hadde bestemt seg for å vinne med passe antall mål – ikke flest mulig mål – mot Island.

Slovenia rotet tilsynelatende bevisst bort ballen to ganger mot slutten av kampen mot Island – for å vinne lite nok til å få med seg to poeng inn i hovedrunden, og dermed sende Norge hjem fra mesterskapet.

– Jeg er selvsagt «skadet» av det vi opplevde i 2012. Den gangen synes jeg det var svært usportslig. Men slovenerne var etter kampen helt åpne om at de tenkte på seg selv. I ettertid har jeg fått mer forståelse for det, sier Tvedten til VG.

– Vi tror gjerne at skandinaviske lag ikke tenker slik. Men vi skal ikke være så skinnhellige. Jeg synes ikke at vi skal utelukke at slikt også kan gjøres av et lag fra vår del av Europa, eller fra Norge for den del, mener Tvedten, som altså er på plass i Danmark som NRKs ekspertkommentator.

– Frykten er at dette kan skje om resultatet ligger og vipper. Da kan Danmark ha muligheten til å være taktiske i forhold til hvem de ønsker å ha med seg videre og i forhold til hvilket lag de ønsker seg mest i semifinalen. Men først av alt så vil de selvsagt sikre at de ikke taper med seks mål og selv blir slått ut.

Da VG spurte den danske landslagstreneren Nikolaj Jacobsen hvilket lag han ville ha med seg inn til semifinalene, svarte han at «det spørsmålet vil jeg ikke svare på».

– Jeg har hatt Nikolaj Jacobsen som trener i Aalborg og er helt sikker på at han ikke setter seg i baren og avtaler noe slikt med svenskene før kampen. Men du skal ikke se bort fra spillerne har diskutert de forskjellige scenarioene på rommet. Jeg er i hvert fall sikker på at alle er helt klar over de forskjellige variantene. De mest sentrale spillerne kan ofte på egen hånd styre det som skjer i avslutningen av en kamp, sier Håvard Tvedten, som spilte 208 landskamper og laget 809 mål. Han spilte ti VM- og EM-sluttspill for Norge mellom 2001 og 2014.

– Det er umulig for meg å si at det kommer til å skje, men jeg kan samtidig ikke utelukke muligheten.

Slår Norge Ungarn, og Sverige vinner over Danmark med en margin på tre eller fire mål, er Norges semifinale-drøm knust. Det skjer også om Sverige scorer mer enn tredve mål og vinner med to mål. Det er også flere andre scenarioer. Ett gir faktisk loddtrening mellom Sverige og Norge.

– For Danmark handler VM på hjemmebane i bunn og grunn bare om en ting: Om å vinne gull. De er uansett villig til å gå langt for å oppnå det målet, sier Håvard Tvedten.

Landslagssjef Christian Berge vil ikke snakke om Sverige-Danmark-kampen:

– Vi må konsentrere oss om oss selv, mener han - og har ikke bestemt om laget hans skal følge den matchen fra tilskuerplass eller foran TV-en på hotellet.

Det var altså drama da Norge ble utslått allerede før hovedrunden i EM i 2012. Slovenerne innrømmet etter hvert at de med hensikt hadde gitt fra seg sin firemålsledelse for å få et best mulig utgangspunkt videre i EM. De vant 34–32 over Island til slutt.

– Dere må forstå oss, sa Slovenia-trener Boris Denic til VG etterpå.

Under den siste timeouten kastet en slovensk spiller et håndkle over mikrofonen, slik at det ikke skulle høres hva som ble sagt.

Men etter hvert innrømmet også Uros Zorman, som kastet bort ballen i det ene angrepet, at Slovenia lot Island komme innpå med hensikt.

– Slik er livet, slik er sporten, sa Slovenias storspiller. De norske spillerne lastet ikke sine slovenske rivaler, men derimot reglene som gjorde at det var bedre for Slovenia å vinne med to mål enn syv mål.

Både Slovenia og Island var tjent med ett-, to- eller tremålsseier til Slovenia slik kampen utviklet seg. Slovenia ledet med fire mål da Denic ba om timeout i det 58. minutt. Etter det mistet de ballen to ganger – først David Spiler, så Uros Zorman, på tilsynelatende uforklarlig vis.