PSG-SUKSESSEN: Sander Sagosen i toppkampen mot Montpellier i den franske ligaen. PSG tapte og får det tøft med å ta seriegullet fra laget fra Sør-Frankrike. Foto: SYLVAIN THOMAS / AFP

Sander Sagosen: – Jeg er blitt bedre på alt sammen

Publisert: 21.04.18 14:20

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

HÅNDBALL 2018-04-21T12:20:39Z

Sander Sagosen (22) går inn i sesongens avgjørende fase. Foran Champions League-kvartfinalen mot Kielce mener trønderen at han har blitt bedre på alt i PSG.

Den norske håndballkometen har vært i Paris i ni måneder og har tatt en posisjon som få hadde drømt om blant legender som Nikola Karabatic, Mikkel Hansen og Daniel Narcisse.

– Jeg er blitt bedre på alt sammen, svarer Sagosen på VGs spørsmål.

– PSG spiller en annen håndball enn den jeg har vært vant med fra Aalborg og Norge. Du går nærmere mål. Det er nok å trekke på seg halvannen spiller så blir du fulgt opp. Det er så mange andre gode spillere her. Jeg har hatt fremgang både som spiller og på det rent fysiske, sier Sagosen.

– Er du overrasket over hvor mye du har fått spille?

– Ja, det må jeg si. Men jeg føler at jeg har tatt nivået.

Det er ingen tvil om at fremgangen blir lagt merke til både ute i verden og hjemme i Norge. I går åpnet Norges Håndballforbund påmeldingen til håndballskolen hans hjemme i Trondheim. De drøyt 100 plassene gikk unna på bare 14 minutter. Det overrasket også hovedpersonen selv.

– Veldig gøy og positivt. Det er første gang jeg arrangerer min egen camp. Det viktigste jeg skal gi videre er den gleden jeg selv har følt ved å trene, spille og drive med håndball, sier han foran den tre dager lange juni-begivenheten som skal foregå i Charlottenlundhallen i Trondheim. Der vokste Sagosen selv opp.

Nå er han på plass i en helt ny verden. Håndballivet i Paris er enda tøffere enn Sander Sagosen hadde forestilt seg.

– Jeg var ikke helt forberedt på hvor tøff belastningen skulle være for både kropp og hode med reiser og alt, beskriver han.

Sesongen har inneholdt svært mye. Blant annet EM-sluttspill og Champions League med 14 kamper i gruppespillet. Men nå har det vært en litt roligere periode på grunn av at PSG som gruppevinner har vært direkte kvalifisert til kvartfinalen.

Men lørdag kveld smeller det mot polske Kielce som i åttedelsfinalen slo ut Rhein Neckar Löwen, som havnet i en vanvittig konflikt med det europeiske håndballforbundet . Men PSG slo Kielce i to kamper i gruppespillet og er klare favoritter til å nå CL-sluttspillet i Köln 26 og 27. mai.

– Å vinne Champions League har alltid vært min store drøm. Det ville vært like stort som et OL-gull med Norge. Men først skal vi møte Kielce. Vi går selvsagt for å vinne også på bortebane, men alt er mulig i håndball. Det så vi da Skjern slo ut Veszprém, minner han om.

Sander Sagosen tok det med ro da Norge spilte landskamper i mars på grunn av en strekk i ryggen. Etter den tid har han spilt tre seriekamper.

– Jeg har kjent litt til den, men jeg får god behandling og tror ikke ryggen får noe å si for det som skal skje fremover, sier Sagosen som i Frankrike fem kamper før serieslutt ligger bare et poeng foran Montpellier, men har en kamp mer spilt.

– Vi er avhengig av at de taper. Så vi får håpe Monpellier går videre i Champions League og får mye å konsentrere seg om, sier Sagosen.

Til sommeren venter både Sveits i VM-kvalifisering og ny trener i PSG. Raul Gonzalez førte sist sesong Vardar Skopje til seier i Champions League.

– Det blir sikkert bra, men egentlig har jeg ikke rukket å tenke på det ennå, sier Sander Sagosen.

Denne artikkelen handler om Håndballgutta

Sander Sagosen