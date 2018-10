Sagosen dominerte totalt: – Vi sikter på VM-gullet

HÅNDBALL 2018-10-24T17:44:52Z

(Norge-Østerrike 43–31) Sander Sagosen (23) totaldominerte på hjemmebane i Stjørdal. Trønderen senket VM-motstander Østerrike med sine 12 scoringer og 10 målgivende pasninger.

Publisert: 24.10.18 19:44 Oppdatert: 24.10.18 20:36

– Vi sikter på VM-gullet, sier Sagosen til TV 2 og forteller at målsettingen ikke er satt i spillergruppen ennå. Men har svært offensiv og tror håndballgutta tar sin første tittel i vinter.

– Hvis ikke vi tror på det, så tror ingen på det, sier han.

Oppgjøret var det første av fem norske oppkjøringskamper til VM i januar. Norge tapte VM-finalen for Frankrike i 2017. Under vinterens mesterskapet i Danmark og Tyskland har Norge skumle hensikter. Den skuffende 7.-plassen fra EM i Kroatia skal ikke gjentas.

– Gull er det naturlige målet, sier Gøran Johannessen. Flensburg-spilleren er tilbake på banen etter ankeloperasjon og påfølgende trafikkulykke i sommer, men spilte ikke denne kampen.

VG-børsen Norge-Østerrike 43–31 (20–13) Torbjørn Bergerud 7, Magnus Søndenå 5, Kevin Gulliksen 4, Lasse Balstad 6, Sander Sagosen BB 9, Henrik Jakobsen 5, Magnus Fredriksen 6, Kent Robin Tønnesen 7, Magnus Jøndahl 8, Magnus Gullerud 6, Christian O’Sullivan 6, Eivind Tangen 5, Espen Lie Hansen 5. Norges mål: Sagosen 12, Jøndal 8,Tønnesen 4, Gullerud 4, Gullkiksen 3, Balstad 3, Søndenå 2, Tangen 2, Lie Hansen 2, Jakobsen 1, Fredriksen 1, O’Sullivan 1. Toppscorer, Østerrike: Janko Bozovic 6.

Norge manglet også skadde Bjarte Myrhol og Kristian Bjørnsen blant førstevalgene. Men det betydde lite for Christian Berges menn. Norge mistet VM-plassen til Østerrike for fire år siden, men knuste dem med 11 mål i EM sist vinter.

Det fortsatte i kveld.

– Det var moro. Det gikk fort, beskriver landslagssjef Christian Berge.

Sander Sagosen avsluttet 1. omgangen med å senke skuddarmen i en frosk – og pælme ballen opp i krysset via tverrliggeren. Norge imponerte ikke alltid i forvar, men ledet 20–13 etter 11 redninger av en god keeper Torbjørn Bergerud.

– Det var ekstra gøy for meg å spille på hjemmebane i Trondheims-området.

Målfesten fortsatte i 2. omgang. Sagosen stoppet på 12 scoringer. Han var bare et tverrliggerskudd fra å tangere persen med 13 mål mot Frankrike i EM-kvalik . Venstrekant Magnus Jøndal fulgte opp sagosen godt med sine syv mål på bare åtte skudd. Christian O’ Sullivan, Kent Robin Tønnessen og Magnus Gullerud var gode. Magnus Fredriksen og Lasse Balstad viste at de vil være å kjempe om VM-plass.

Håndballgutta møter Østerrike igjen i VMs gruppespill 14. januar. Tunisia, Saudi-Arabia, Chile og Danmark er også motstandere under innledningen i Herning.

Søndag fortsetter EHFs Euro Cup med kamp mot EM-vinner Spania på bortebane. Både Sagosen og Tønnesen får hvile i den kampen.

Sverige er det fjerde laget i turneringen for nasjoner som er kvalifisert for EM i 2020. Et mesterskap Norge arrangerer sammen med Sverige og Østerrike. Finalen skal spilles i Stockholm.