De norske landslagsjentene tvinges til å spille i bikinier. Foto: Igor Kralj/PIXSELL / Pixsell

Politikere ut mot bikiniregel: − Mannssjåvinistisk

Politiker Lene Westgaard-Halle (H) er kraftig provosert over reglene for bekledning i beachhåndball-EM.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

EM-arrangøren i beachhåndball truet tidligere i uken de norske utøverne som ikke stilte med bikinitruse med bøter på rundt 500 kroner per person per kamp, samt «en uspesifisert straff».

– Det er helt vanvittig. Denne debatten har pågått så lenge at IHF (Det internasjonale håndballforbundet) burde levert allerede. Jentene er så tydelige om at dette er ukomfortabelt. Jeg kan ikke fatte og begripe hvorfor ikke IHF reagerer, forteller Westgaard-Halle til VG.

Nåværende reglement: «Kvinner skal bruke bikini. Toppen skal være en tettsittende sports-BH med dype utskjæringer ved armene. Trusene må ikke være mer enn ti centimeter på sidene». Vis mer

Spillere har vært åpne om at de både «føler seg nakne» og kjenner på «ubehag» når de må spille i bikinitruser.

– En regelendring er i alles interesse. Det er ingen sportslige grunner til å fortsette med disse draktene. IHF ødelegger sitt eget og sportens rykte. Det fremstår mannssjåvinistisk, gammeldags, kjønnsdiskriminerende og grisete, fortsetter hun.

Visepresident i Norges Håndballforbund, Bente Aksnes, ble valgt inn som styremedlem i EHF (Det europeiske håndballforbundet) i april. Hun forsikrer at arbeidet er påbegynt, og at EHF støtter forslaget om regelendring.

– Vi er enige om at reglene bør endres. Derfor var også vedtaket i april så viktig. Nå er vi posisjon til å kunne få det til.

Norge fikk i april gjennomslag for sitt forslag om endring av kleskoden i kongressen i EHF. Dette skal igjen fremmes som forslag på IHF-kongressen i november 2021, og utarbeides av EHF Beach Handball kommisjon rett over sommeren. VG har kontaktet IHF over flere dager, uten å få svar foreløpig.

Aksnes vil ellers ikke kommentere ordlyden og karakteriseringen i kritikken.

SLIK ØNSKET DE Å SPILLE: Tights som dekker større deler av låret. Foto: Norges Håndballforbund.

Frp-politiker Silje Hjemdal er enig i kritikken til Westgaard-Halle.

– Det er en skandale hvordan Det europeiske håndballforbundet (EHF) og IHF har håndtert situasjonen, skriver Hjemdal i en mail til VG og fortsetter:

– Jentene har min fulle støtte i denne viktige saken. At «pampevelder» skal true med bøter og økonomi ovenfor kvinnelige utøvere på denne måten gjør meg kvalm. Man skulle tro at både likestilling og idretten var kommet lenger i 2021.

– Det er prestasjoner, konkurranse og idrettsglede som skal stå i fokus, ikke centimeter på trusen. Jeg forstår godt slike «fryktregimer» kan skade rekrutteringen og selve gleden med sporten, skriver Hjemdal.

Hun mener det er på høy tid at kultur- og likestillingsminister Abid Raja kommer på banen. Raja er selv tydelig på hvor han står i debatten:

– Jeg synes det er helt uforståelig at kvinnelige idrettsutøverne skal måtte ta denne kampen i 2021. Dette hadde jeg håpet vi hadde lagt bak oss, men det tyder dessverre på et internasjonalt forbund som ikke henger med, sier Raja.

Westgaard-Halle synes det er kjempefint at Raja engasjerer seg, men tror likevel at dette må tas tak i på et høyere nivå.

– Her må alle gode krefter stå sammen for å kreve endringer mot et idiotisk og diskriminerende regelverk, legger også Hjemdal til.

Norges Beachlandslag bruker de ønskede shortsene på trening og oppvarming.

Kultur -og likestillingsministeren er glad for initiativet det norske håndballforbundet har frontet internasjonalt.

– Jeg stiller meg selvsagt bak ønsket om å endre reglene, og vil gjerne invitere både håndballforbundet og volleyballforbundet for å få mer informasjon om det videre arbeidet, legger Raja til.