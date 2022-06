FULL POTT: Nora Mørk fører an i jubelen. Hun har vunnet alt i sine to sesonger med Vipers. Nå mangler bare en finaletriumf mot Györ i Champions League søndag.

Nora Mørk om Champions League-finalen: − Dette hadde jeg ikke trodd

BUDAPEST (VG) Søndag kan Nora Mørk avslutte to sesonger i Vipers med å ta den syvende av syv mulige titler i Champions League-finalen. Hun kan bli toppscorer i den prestisjetunge turneringen med et Vipers som har overrasket alle.

– Dette hadde jeg ikke trodd. Det er er helt utrolig egentlig, sier Mørk foran finalen mot Györ med Stine Bredal Oftedal, Silje Solberg og Veronica Kristiansen.

– Da sesongen startet i september ville jeg ikke satt hus og hjem på at vi skulle komme til finalen i Champions League, men det er min jobb å så troen på det, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad om den eventyrlige suksessen.

Nora Mørk er også overrasket over eget lag i semifinalen. Etter to strake tap mot Metz tidligere i sesongen gikk hun til kampen med bange anelser.

– Vi hadde to dårlige opplevelser mot dem. Vi har spilt dårlig og jeg har heller ikke prestert særlig godt. Men her spilte vi veldig godt som et lag og i store deler av kampen flyter angrepsspillet. Det var deilig, sier hun etter Vipers-seier 33–27 med en rasende Katrine Lunde i førersetet.

Selv opplevde hun en bråstopp før pause med fem bomskudd og en utvisning da Vipers var i angrep.

– Jeg kaller ikke det motgang. Det er å leve i spillet og en del av det ansvaret jeg har. Det handler bare om hele tiden om å gå videre og tenke neste arbeidsoppgave, forklarer hun etter å ha vært med å snu kampen sammen med Lundes fantastiske redninger etter pause.

103 MÅL: Nora Mørk har for første gang scoret mer enn 100 mål i en Champions League-sesong. Hun står med 103 før finalen.

Med sine syv scoringer mot Metz passerte Nora Mørk for første gang 100 mål i en Champions League-sesong. Hun står notert med 103 mål før finalen og kan med klaff true Cristina Neagus toppscorertittel. Rumeneren står med 110 scoringer.

– Den reisen Nora har hatt i Vipers har vært helt fantastisk. Hun har spilt nesten hele tiden og blitt bedre og bedre. Jeg gleder fortsatt over hver gang hun er på håndballbanen. Med hennes skadehistorikk er det utrolig flott å se, sier Gjekstad om Mørk. Hun kom til Vipers fra et to års skademareritt og kneoperasjon nummer 10. Champions League-finalen blir hennes siste kamp for Vipers. Neste sesong spiller hun i Esbjerg.

Györs Veronica Kristiansen mener at det er Vipers som er finalefavoritt.

– De vant jo i fjor. Vi kan ikke si noe annet enn at de er favoritter i år også, sier Györ-profilen til VG etter seier over Esbjerg i semifinalen.

VIPERS FAVORITT: Veronica Kristiansen mener Györ ikke er finalefavoritt. Hun spilte selv for Kristiansand-klubben fra 2009 til 2011.

19. februar slo Vipers Györ for første gang. 30–29-seieren hjemme i Aquarama var svært viktig for Kristiansand-klubben, men var betydningsløs for allerede kvartfinaleklare Györ.

– Den tenker jeg ikke så mye. Den betydde ingen ting. Så den driter jeg i, beskriver hun.

Triumfen mot Györ var viktig for Vipers-nykommeren Markéta Jerábková. 26-åringen scoret seks mål og var i utviklingen som slo ut i full blomst med 12 mål i Champions League-semifinalen.

– Jeg er utrolig glad for det, sier tsjekkeren som ble hentet fra tyske Thüringen før sesongen.

– Jeg har kommet til en totalt forskjellig mentalitet som jeg trives veldig godt med, sier Jerabkova. Broren Jakub står notert med kamper for tre forskjellige NHL-klubber i ishockey, mens faren Jaroslav spilte fotball på toppnivå i Tsjekkia.

Det overrasker mange at hun plutselig har erstattet Henny Reistad som i fjor scoret 22 mål i de to sluttkampene da Vipers vant Champions League.

– Hun er fantastisk. Jeg er annerledes enn henne. Men i dag lykkes jeg med laget, sier Markéta Jerábková.

TOPPSCORER: Markéta Jerábková slo til med 12 mål mot Metz.

Sammen med Sunniva Næs Andersen utgjør hun en sterk venstreside i det nye Vipers-laget.

25-åringen fra Skien la topphåndball på hyllen da hun forlot Gjerpen i 2017. Hun dro til Kristiansand for å studere til bioingeniør og skulle på hobbybasis spille for Våg i 2. divisjon.

– Jeg skulle bare spille for moro skyld, sier hun. Men slang med på Vipers-trening når de manglet spillere. Det restartet karrieren som også har gitt henne tre landskamper det siste året.

Lørdag scoret telemarkingen fem mål da Metz ble slått i en dramatisk forestilling.

Søndag fortsetter moroa i Champions League-finalen. Vipers går til verket med 22 seire på rad i alle turneringer.

– Det tror jeg betyr noe, sier Ole Gustav Gjekstad.

– Vi skal spille med autoritet, få opp brystkassen, og gjøre jobben, beskriver suksesstreneren.

Györ-Vipers, søndag kl. 18.00. Sendes på V4 og Viaplay.