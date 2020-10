EM I ISOLASJON: Camilla Herrem er forberedt på et EM i streng isolasjon. Her i kampen mot Frankrike tidligere i oktober. Foto: Bo Amstrup

Ber om unntak fra corona-bestemmelsene: − Blir veldig redd

Håndballforbund søker nå om unntak fra de norske corona-bestemmelsene for å kunne arrangere EM i desember. De norske landslagsspillerne føler på det personlige ansvaret for ikke å bli smittet under det planlagte mesterskapet i Trondheim.

En smittet spiller betyr i utgangspunktet at hele laget på et blunk er ute av EM. Camilla Herrem kaller situasjonen som kan oppstå for «ganske tøff hvis reglene blir på denne måten».

– Man blir veldig redd for å få smitten og være den som gjør at både vårt lag og motstanderlaget er ute, sier Herrem til VG. Hun utgjør sammen med Stine Bredal Oftedal kapteinsteamet på landslaget.

Veronica Kristiansen ble denne uken den første norske landslagsspilleren som er bekreftet corona-positiv.

– Vi må bare vente og se hva de blir enige om. Vi håper det blir mesterskap og må vi da gjøre absolutt alt som er mulig. Vi må bare være ekstremt forsiktige. Vi har lyst til å spille mesterskap, sier Herrem som er forberedt på total isolasjon – også fra sønnen Theo på to år.

– Jeg skjønner at jeg ikke får lov til det, sier veteranen som tidligere har vunnet europeisk gull fire ganger, men fortsatt legger til «hvis jeg blir tatt med».

Landslagssjef Thorir Hergeirsson mener det ikke er fair play om coronareglene blir forskjellige i Norge og Danmark under EM. Håndballforbundet jobber på spreng med å redde arrangementet i Norge.

– Det er sendt en forespørsel til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet knyttet til mulighetene for å få et unntak fra coronaforskriftenes paragraf 4 b, bekrefter assisterende generalsekretær, Per Eirik Magnussen.

Det er denne paragrafen som er blitt en nøtt for de norske EM-arrangørene. Den sier at alle som har vært i nærkontakt med en covid-19-smittet de siste 48 timer må i 10 dagers karantene.

Håndballforbundet vil ikke gå i detaljer om forslaget om ny protokollen for smittevern under EM. Med kamper hver annen og tredje dag i mesterskapet så må det på plass et regime hvor spillere og ledere blir testet både raskt og ofte.

– Vi har foreslått en løsning hvor ikke hele laget må ut. Det handler om isolering av gjeldende spiller og utagerende testing av alle øvrige involverte, opplyser håndballpresident Kåre Geir Lio.

De norske EM-arrangørene jobber nå tett med de lokale helsemyndigheten i trønderhovedstaden.

– Vi mener at vi med meget god hjelp av Trondheim kommune har et godt opplegg, sier Per Erik Magnussen i NHF.

Lio håper at forbundet i løpet av noen dager har svar fra kulturdepartementet, Helsedirektoratet og FHI. Det europeiske håndballforbundet bestemmer ut fra det om det er mulig å arrangere EM i Norge.

Kulturminister Abid Raja åpnet mandag opp for at det kan bli unntak i en e-post til VG.

– I forbindelse med kommende Håndball-EM vil regjeringen legge til rette for at den delen av mesterskapet som er planlagt gjennomført i Norge skal kunne gjennomføres på best mulig måte i lys av den til enhver tid gjeldende smittesituasjon som følge av covid-19 nasjonalt. Dette vil skje ved at blant annet regelverket knyttet til innreise- og karantenerestriksjoner tilpasses med nødvendige unntak, sa Raja i uttalelsen.

