REDDER! Torbjørn Bergerud stoppet tre svenske straffekast i søndagens kamp i Malmö Arena. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Sagosen hyller keeper Bergerud: – Nå har han tatt det siste steget

MALMÖ (VG) Sander Sagosen (24) mener at Torbjørn Bergerud (25) har tatt det avgjørende steget som målvakt i verdenstoppen.

– Han har tatt det siste steget, sier Sander Sagosen etter at Norge vant med 23–20 og Bergerud hadde utrolige 42 i redningsprosent.

– Vi vet alle Torbjørns potensial og ferdighetene, men han har kanskje hatt litt problemer med å få det ut i kamp.

– Nå ser jeg en ro og trygghet og spilleglede som vi aldri har sett hos Torbjørn, mener Sagosen, som kanskje har vært EMs beste utespiller til nå.

– Det er moro å ha Torbjørn på laget. Han hjelper oss veldig, mener EMs toppscorer om Flensburg-Handewitt-målvakten.

Christian Berge er helt enig med Sagosen:

– Når Torbjørn får opplevelser som dette, blir det bra.

Tidligere landslagsmålvakt og nå TV3-ekspert Ole Erevik mener at det spesielle er at Torbjørn Bergerud nå presterer når det teller som mest:

– Han har alltid hatt et høyt nivå inne, men han er bedre i år enn i fjor, uten at han var direkte i fjor heller.

– Men nå har han prestert på et ekstremt høyt nivå når Norge virkelig har hatt bruk for det. Jeg foretrekker at han står mindre bra i de kampene der det ikke er bruk for ham. Tidligere har vi kanskje savnet han har gjort knallkampene i de viktigste kampene.

– Nå har han tatt et steg og prestert veldig bra mot Frankrike, Portugal og Sverige. Mot Bosnia og Ungarn har vi ikke hatt bruk for like mange redninger fra ham, sier Ole Erevik.

Steinar Ege er trener for landslagskeeperne. Han var veldig glad etter seieren mot Sverige:

– Torbjørns stabilitet er avgjørende for at kampen ender som den gjør. Han står virkelig solid. Han følger opp Frankrike, Portugal og de 20 første minuttene av Ungarn-kampen. Det er verdensklasse.

– Han la den første kampen i søppelsekken. Vi var fort enige at det ikke var sånn vi ønsket å prestere. Det er lett å gå på defensiven, men Torbjørn jobbet og bearbeidet godt. Vi fikk nullstilt. Det har vært en nøkkel for å komme videre og starte reisen videre i EM, sier Steinar Ege.

– Vi har fått keeper Torbjørn som stenger kassa. Da er vi vanskelige å slå, sier Magnus Abelvik Rød.

Bergerud selv var et eneste stort smil etter seieren, men var beskjeden i intervjusonen etterpå:

– Det føltes godt. Jeg følte meg trygg og god og klarte å holde roen på slutten. Jeg synes vi kriger og kjemper bra i forsvar, så svenskene må bruke mye krefter for å komme seg til muligheter.

Torbjørn Bergerud mener at 20 baklengs både handler om at Norge spilte bra forsvar og at begge lag slet med angrepet.

– Jeg har sett en del på video, men det var godt å få den siste strafferedningen på et avgjørende tidspunkt, sier han om de tre straffene han avverget.

– Er du i ferd med å gjennomføre ditt beste mesteskap?

– Det vil tiden vise. Vi har noen kamper igjen. Det føles bra. Nå skal vi nyte denne seieren og så se på neste motstander, sier Bergerud, som har sterkt 31,6 i redningsprosent i Bundesliga denne sesongen. Det er hårfint dårligere enn Flensburg-kollega Benjamin Buric.

Publisert: 19.01.20 kl. 22:07

