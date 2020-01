De kjenner håndballheltene best av alle. Her er mødrenes gullhilsener.

Norges stjernekeeper Torbjørn Bergerud er nesten to meter høy, men vil alltid være mammas «lillegutt». Han smiler godt når han får se mammas hilsen foran finalehelgen i håndball-EM.

Nå nettopp

– Er du fortsatt lillegutt?

– Jeg er fortsatt det, selv om jeg er en halv meter høyere enn søsteren min, så er jeg fortsatt lillegutt, ler Norges sisteskanse.

Hans mamma, Jette Sittrup Hjermstad, har sammen med noen av de andre mødrene til håndballgutta send en hilsen i retning Stockholm. Etter et imponerende mesterskap så langt er et ubeseiret Norge klare for EM-semifinale mot Kroatia.

– De har betydd alt. De har vært der for meg hele veien. Stilt opp på alt, kjørt meg rundt da jeg var liten og ville på håndball, fotball og alt som var, forteller Bergerud om foreldrene.

Monica Napsøy Sagosen har også fulgt sønnen på håndballbanen hele veien.

– Jeg tror det betyr enormt mye for han. Han elsker å vinne, og så har han ikke minst veldig stor tro på å gjøre det, sier Monica Napsøy Sagosen til VG.

Hun sier i en hilsen at hun krysser fingrene for at sønnen nå kan oppnå drømmen sin: Nemlig gull for Norge.

Mamma Sagosen vet bedre enn de fleste hva et gull ville bety.

– Absolutt. Mamma ser jo kanskje litt det som ikke alle andre ser, som det arbeidet jeg legger ned hver eneste dag, hver eneste trening, hver eneste fridag og alt som kreves. Jeg er veldig takknemlig for at mamma unner meg det, svarer Sander Sagosen med et stort smil.

Håndballmødrene forteller om nerver i høyspenn foran hver eneste kamp, enten det er foran TV-skjermen eller på arenaen. De har fulgt karrierene til sønnene sine helt fra begynnelsen.

– Lik min sønn, så holder meg unna rampelyset

Moren til Magnus Jøndal, Svanild Jøndal, er selvfølgelig stolt og har et stort ønske om at sønnen skal lykkes.

– Han har spilt håndball siden han var liten gutt, og det er stort sett håndball som har vært livet. Nå er det tre ting som gjelder: håndball, kona og barna. Han lever og ånder for det, så ingenting hadde gledet meg mer enn å se han vinne mesterskapet, sier mamma Jøndal.

På spørsmål om hun ville sende en videohilsen i retning Sverige kommer likheten mellom mor og sønn frem.

– Jeg er lik min sønn, så jeg holder meg unna rampelyset, ler Svanhild Jøndal.

– Var ikke så god

At alle som nå representerer Norge i mesterskap skulle bli så gode var ikke skrevet i stein.

– Han var ikke stjerna på laget som barn, men han har jobbet utrolig hardt. Det å bli god, er noe som har ligget dypt i han. Og så har han unngått de store skadene og vært heldig på den fronten, forteller Ann-Kristin Aurland om sønnen sin Magnus Gullerud.

Ifølge Grete Svegård var det heller ikke sikkert at sønnen Tom Kåre Nikolaisen skulle bli så god at han nå mesterskapsdebuterer for Norge.

– Det spesielle med Tom Kåre var at han aldri var noe særlig god som barn og ungdom. Han var mye på benken, og da han var 16 år sluttet han med motocross og hadde et fokus for fremtiden: Han skulle bli landslagsspiller. Både faren hans og jeg støttet han, men det var mange som flirte av det, forteller Svegård.

Hun forteller om en gutt som sto opp grytidlig på morgenen for å kjøre intervalltreninger før skolen, og som ofret mye i tenårene for å nå målet sitt. Nå skal Nikolaisen kjempe om å bli europamester for Norge.

– Han synes det er deilig å være der han er nå. Han er nok veldig stolt av seg selv, sier moren.

Fra avslappet til «tiger»

En som er litt sjokkert over utviklingen, ikke bare på håndballbanen – men også personlig, over sønnen sin, er Jette Sittrup Hjermstad.

Hun forteller om en veldig rolig, og litt småredd Torbjørn Bergerud som liten gutt. Nå vokter han buret for Norge med baller som kommer i over hundre kilometer i timen mot seg.

– Han var veldig forsiktig. Syntes det var skummelt med nyheter, for der kunne fæle ting ha skjedd. Han likte særlig radio dårlig, for der kunne det komme brått på, forteller hun og legger til:

– En venninne av meg poengterte dette: I det ene øyeblikket sitter han i sofaen og slapper av, mens i det neste står han i mål og brøler som en tiger. Så det å se han på banen er litt rart.

Moren til EM-troppens yngste spiller, Alexander Blonz (19) påpeker at han som 19-åring får enormt med erfaring av å være med i EM, og hun er imponert over at sønnen kom med i troppen.

– Det betyr nok mer enn han vil si selv. Jeg tror han har det helt fantastisk disse dagene, og når han ikke ringer hjem, så betyr det at han har det topp, sier Grete Christoffersen.

– Min verdens beste lillegutt

Felles for alle mødrene er at de nevner enorm treningsvilje og motivasjon for å bli god i tidlig alder.

– Det har aldri vært et ork å dra på trening, det var alltid gøy. Det var der vennene var, og der hadde han det alltid gøy, sier Berit Tangen, mamma til høyre bakspiller Eivind Tangen.

– Som liten var han snill, tullete og teknisk. Han har alltid vært en grei gutt. Han er jo fortsatt min verdens beste lillegutt, fortsetter hun.

«Lillegutt Eivind» leverte en rakett av et underarmsskudd mot Sverige:

Også Monica Napsøy Sagosen forteller om en aktiv sønn som var mye sosial med venner.

– Han har vært målrettet over mange år. Han ble veldig tidlig seriøs i treningsarbeidet og han har aldri sluntret unna noe, sier hun om treningen.

Mamma til mesterskapsdebutant Sander Øverjordet forteller at sønnen har hatt enorm tålmodighet for å nå dit han er nå.

– Han har hele tiden skjønt at det må jobbes for å bli god. Trent mye på egen hånd og samtidig spilt i gode lag. Det er en drøm som går i oppfyllelse for ham. Han har hatt som mål å komme med i troppen til mesterskapet, og har jobbet lenge for dette, sier Siri Øverjordet.

Publisert: 24.01.20 kl. 13:40

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser