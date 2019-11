RUTINERT: Thorir Hergeirsson og assistent Mia Hermansson-Hødahl under mandagens presentasjon. Foto: Ole Berg-Rusten

Tre debutanter i Hergeirssons VM-tropp: - Ikke svekket

Det var som ventet tunge forfall i Thorir Hergeirssons landslagstropp som ble presentert mandag.

Landslagssjefen hadde funnet plass til tre mesterskapsdebutanter i Andrea Pedersen, Ingvild Bakkerud og Moa Høgdahl.

Det er også flere debutanter blant reservene. Reservene blir med til Japan.

Ellers er det verdt å merke seg at meritterte Marit Malm Frafjord, som opprinnelig har takket nei til landslaget, har sagt ja til å være hjemmeværende reserve, og kan steppe inn om det skulle bli krise på linjeplass.

Flere profiler har slitt med skader i forkant av VM. VG meldte i slutten av oktober at VM ryker for Veronica Kristiansen som sliter med en skade i lysken.

Den norske troppen Silje Solberg, Andrea Pedersen (debutant), Camilla Herrem, Sanna Solberg, Malin Aune, Marit Røsberg Jacobsen, Heidi Løke, Kari Brattset, Stine Bredal Oftedal, Marta Tomac, Emilie Hegh Arntzen, Hele Fauske, Ingvild Bakkerud (debutant), Stine Skogrand, Silje Waade, Moa Høgdahl (debutant). Reserver: Emely Sando, Kristine Breistøl, Tonje Enkerud.

Fra før er det kjent at Nora Mørk er utilgjengelig med en ny korsbåndskade, Henny Reistad har lenge vært usikker på grunn av ryggen og Amanda Kurtovic er nylig tilbake fra langvarig skade og rekker ikke mesterskapet. Også Katrine Lunde er ute med korsbåndsskade. Hergeirsson fortalte under uttaket at Vilde Ingstad sliter med en ryggskade som har blitt verre.

– Jeg synes det er forferdelig med alle skadene som har vært. Det er helt ekstremt med så mange på en gang, sier Camilla Herrem til VG, som likevel ikke vil være med på at troppen er svekket.

– Jeg synes vi har en veldig bra, men litt annerledes tropp enn vi har hatt før. Nå har vi flere skyttere, men nok litt mindre finting. Målsetningen er fortsatt den samme om å ta medalje, men det er litt annerledes, vi kommer ikke til mesterskapet som favoritter, og det er nok godt for alle, sier landslagsveteran Camilla Herrem til VG.

– Jeg vil si at troppen er annerledes. Svaret på om vi er svekket kommer aldri før etter mesterskapet. Vi vet ikke karakteren før vi har løst oppgavene, svarer Hergeirsson på samme spørsmål.

– Veldig spennende tropp. Bekvem med den gjengen vi har tatt ut. Det er en spennende miks med bra potensial, men alt avhenger av hvor flinke vi blir til å jobbe sammen. De erfarne skal gå foran å vise vei, oppsummerer landslagssjefen til VG.

– I desember skal Amanda og jeg trene håndball og kose oss med julestemning i Györ, sa Veronica Kristiansen til VG da det ble kjent at mesterskapet ryker for henne.

– Det er kontinuitet i denne troppen vi har tatt ut, det er en kjerne som har vært med oss lenge, sa landslagssjefen om VM-troppen.

Det ble også fryktet at Heidi Løke skulle miste VM etter at det ble meldt om en kneskade. Men det viste seg å være «falsk alarm».

Slik spilles Norges innledende kamper i VM:

30. november, kl. 20.30 (12.30 norsk tid): Norge - Cuba

2. desember, kl. 20.30 (12.30): Slovenia - Norge

3. desember, kl. 20.30 (12.30): Norge – Serbia

5. desember, kl 20.30 (12.30): Norge – Angola

6. desember, kl 20.30 (12.30): Nederland - Norge

Her presenteres hele VM-troppen:

