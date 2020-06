FIRE NYE ÅR: Thorir Hergeirsson opplyser at han denne måneden signerer den nye kontrakten som landslagssjef. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Thorir Hergeirsson skriver ny kontrakt i juni

KRISTIANSAND (VG) Thorir Hergeirsson har i over ett år diskutert sine nye kontrakt med håndballforbundet. Landslagssjefen opplyser at han nå i juni kommer til å signere for fire nye år som kvinnelandslagets sjef.

– Det er like før kontrakten er offisiell og på plass. Erik (Langerud, generalsekretær) og Kåre Geir (Lio, håndballpresident) har regien på det, sier Hergeirsson (56).

VG spør om den kommer på plass allerede denne måneden.

– Ja, ja. Det blir i nær fremtid, sier Hergeirsson.

– Det blir gjort i nærmeste fremtid, bekrefter håndballpresident Kåre Geir Lio til VG. Det er 16 måneder siden VG første gang skrev om at NHF ønsket Thorir Hergeirsson videre.

Hans nåværende avtale går ut ved nyttår. Islendingen kom allerede i 2001 inn som trener under Marit Breivik og tok over som landslagssjef i 2009. Hergeirsson siden den gang vunnet både OL, VM og EM, men de to siste mesterskapene har endt uten medalje.

I 11 år har Hergeirsson hatt med seg Mia Høgdahl og Mats Olsson i trenerteamet. Hergeirsson utelukker ikke forandringer i perioden frem til 2025.

– Vi har noen prosesser. Det er naturlig å vurdere hele pakken. Vi må se på hva vi har og hva vi eventuelt trenger. Det må gjøres grundig, sier han og antyder at det kan ta lengre tid å avklare hvem som skal være med ham i ledelsen av laget.

OL er utsatt til 2021|, men Hergeirsson tror sterkt på at det blir arrangert EM i Norge og Danmark med start 3. desember. Norge skal spille på hjemmebane hele veien. EM-avslutningen går i Telenor Arena i Bærum.

– Jeg tror det utrolig viktig å tenke slik. Det nytter ikke å nøle. Vi forbereder oss som om det blir EM.

Ifølge Kåre Geir Lio blir det nå jobbet med flere forskjellige alternativer for hvordan mesterskapet skal kunne bli arrangert med 16 europeiske nasjoner. Det kan bli med fulle tribuner, for et begrenset publikum eller uten tilskuere i det hele tatt.

De forskjellige alternativene skal etter planen være klare til EM-trekningen 18. juni.

– Vi jobber fortrøstningsfullt for at mesterskapet skal bli så normalt som mulig, sier Lio.

Thorir Hergeirsson har denne uken håndballjentene samlet for første gang siden den tapte bronsefinalen under VM i Japan. Han mener at spillerne har en enestående mulighet i coronakrisen.

– Sannsynligvis er dette den eneste gangen i karrieren de får seks måneder til å utvikle seg individuelt. Det er en kjempemulighet. Den kommer aldri tilbake, sier han og lekser opp pasningsteknikk, skuddvarianter og finter.

– Det handler om å finslipe knivene, beskriver han.

Håndballjentene samles neste gang i september – forhåpentligvis for å spille Golden League mot Danmark, Frankrike og en tredje nasjon.

Stine Bredal Oftedal og Veronica Kristiansen er ikke med på samlingen i Kristiansand. Oftedal er hos kjæresten Rune Dahmke i Tyskland, mens Kristiansen er tilbake i Györ. Begge måtte ha gått i karantene for å delta på samling. Heller ikke Marit Malm Frafjord (opptatt med eget firma) eller Heidi Løke (neseoperasjon) deltar.

Publisert: 02.06.20 kl. 21:52

