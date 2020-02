Elverum laget fest og satte press på Barcelona

ELVERUM (VG) (Elverum-Barcelona 26–30) Anført av den nye superkeeperen Thorsten Fries toppet Elverums Champions League-eventyr seg mot tidenes håndballklubb.

Oppdatert nå nettopp

12 minutter før slutt lå Elverum under med bare ett mål - 23–24. Terningen Arena - med publikumsrekord 2507 - kokte som om det skulle vært Camp Nou under et Messi-show.

Elverum hadde sjansene, men måtte til slutt se seg slått av fire ferske, spanske europamestre og lag fullt av stjerner. Barcelona har ni seire i Champions League og har denne sesongen vunnet 25 av 26 kamper - inkludert seier mot Sanders Sagosens PSG.

REDDET MED HODET: Thorsten Fries gjorde en sterk kamp i Elverums-målet mot Victor Tomas og Barcelona. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Til slutt ble tapet hederlig, men var ikke uten en bitter ettersmak. Feilene og missene på åpne sjanser, ble for mange. Playmaker Magnus Fredriksen kjempet voldsomt og scoret fem mål, men gjorde også seks feil. Elverum endte på 21 bomskudd og 13 feil. Det ble noen for mange til å true verdensstjernene.

Men Fries, som kom rett fra sykdom, gjorde jobben med sine 15 redninger.

Elverum har tidligere i Champions League tapt med bare ett mål hjemme mot sterke Pick Szeged, som slo Barcelona i åpningen sist høst. Tremålstapet for Paris Saint-Germain var også en topp prestasjon, mens de tre poengene er tatt med uavgjort mot Zagreb og seier med 11 mål over Celje hjemme i Terningen Arena.

Elverum gikk helt respektløs til verks. Sebastian Henneberg smalt inn 1–0 og Terningen Arne kom helt i kok midtveis i 1. omgang.

Hjemmelaget klarte å blokkere pasningsveiene til Barcelona-stjernene, stjal baller i eget forsvar og taket løftet seg da forsvarssjefen Rasmus Boysen satte inn 10–7 på en kontring.

BLONZ-JUBEL: Alexander Blonz scoret to av målene da Elverum rystet Barcelona før pause. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Elverum holdt initiativet til det sto 14–11. Da hadde både Alexander Blonz (19) og Simen Holand Pettersen (21) vist at Elverum har unge klassespillere med to strålende scoringer hver.

Men aller best var keeper Thorsten Fries med sine syv redninger foran et forsvar styrt av Boysen og sterke Thomas Solstad.

Barcelona skjerpet forsvarsspillet flere hakk da rutinerte Cédric Sorhaindo kom inn på banen. Barcelona klarte å bryte opp Elverums angrepsspill og tok over ledelsen da venstrekanten Aitor Arino satte inn 14–15 på en dobbel flyver.

Barcelona plusset på med ett mål til og ledet med to ved pause. Elverum gjorde mye veldig bra, men det ble for mange feil. Sentrale Magnus Fredriksen tok voldsomt ansvar med gjorde fire av de åtte feilene som var hovedårsaken til gjestene fra Spania ledet ved pause.

Kommende lørdag byr Elverum på ny fest. Da kommer Torbjørn Bergerud og Flensburg til Håkons Hall på Lillehammer. Det er solgt 9000 billetter til kampen. Målet er å slå norgesrekorden på 11.377 tilskuere mot PSG i høst.

Publisert: 09.02.20 kl. 20:32 Oppdatert: 09.02.20 kl. 20:43

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser