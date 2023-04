Nora Mørk bidro til at Norge slo Montenegro torsdag.

Mørk og Norge senket Montenegro etter pause

Norges håndballkvinner våknet etter pause og knuste til slutt Montenegro 34–25 i en testkamp i Ørsta torsdag. Nora Mørk var toneangivende i triumfen.

Norge tok tidlig ledelsen i kampen, men til pause var det Montenegro som hadde initiativet med 13-12-ledelse. Deretter handlet det meste om det norske laget, og anført av Esbjerg-duoen Nora Mørk og Henny Ella Reistad, ble det seier. De ble nylig cupmester i Danmark.

Mørk scoret seks mål i kampen, mens Reistad noterte seg for fire nettkjenninger.

Kari Brattset Dale gjorde torsdag comeback på landslaget etter fødsel. Hun var tilbake i spill for klubblaget Györ i mars og spilte sin første landskamp på over ett år. Hun bidro med to mål i seieren.

Norge ble europamester like før jul etter seier over Danmark i finalen.

Testkampene mot Montenegro spilles samtidig som andre lag nasjoner spiller kvalifisering til VM. Norge er allerede klar for neste VM-sluttspill.

Lagene møtes på nytt i Volda lørdag.