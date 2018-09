Hergeirsson frustrert selv om tapsrekken mot Frankrike ble brutt

(Frankrike – Norge 22-22) Etter tre strake tap mot VM-vinner reddet Veronica Kristansen uavgjort i siste sekund.

Norge ledet 14–9 til pause, men ti minutter før full tid sto det 18–18 på måltavla, og med 15 sekunder igjen var ledelsen Frankrikes.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson tok timeout med ni sekunder igjen, og da det så ut som om håndballjentene skulle skusle bort muligheten til et siste mål, hamret Veronica Kristansen inn 22–22 i siste sekund.

– Jeg er mest irritert over at det er vanskelig å vite hva som er lov eller ikke lov, sier Hergeirsson til TV 2.

– Vi får roe oss ned og se på om avgjørelsene er riktige eller ikke, fortsetter han.

Best fra start

I VM-finalen i fjor scoret håndballjentene bare én gang fra kanten, men i lørdagens Golden League-oppgjør mot samme motstander, Frankrike, var tonen en helt annen.

I hvert fall fra start.

Allerede før kvarteret var spilt, hadde Thea Mørk notert seg for fire nettkjenninger fra venstrekanten sin. Sanne Solberg la på én til fra samme posisjon før pause, og Norge gikk til pause med et solid overtak 14–9, også på grunn av svært solid keeperspill fra Kathrine Lunde.

Snudde i 2. omgang

I den andre omgangen fikk pipen imidlertid en helt annen lyd.

Det norske angrepsspillet satt ikke like godt, bakover kom de franske jentene letter til, og med ti minutter igjen av kampen var stillingen uavgjort 18–18.

Derifra og inn ble det en thriller, og med to minutter igjen å spille var lagene ennå like langt: 21–21.

15 sekunder før slutt tok Frankrike ledelsen 22–21, men i det siste sekunder reddet Kristansen altså uavgjort.

– Det var veldig deilig, men så fant jeg ut at «vi vant jo ikke». Det ble litt kluss på slutten der, sier Kristiansen, som beskriver andreomgangen som «nesten» både med tanke på forsvar og angrep.

– De er noen små duraceller, sier hun om de franske spillerne.

Snart EM

Den vonde statistikken mot Frankrike er uansett brutt, for etter at Norge hadde slått Les Bleus i syv strake kamper inn mot VM-finalen i 2017, skjedde det et aldri så lite vendepunkt.

Norge kom inn i finalen som soleklare favoritter, men Frankrike kriget seg til seier, og har siden gjort det samme to nye ganger.

Lørdag sto håndballjenten i fare for å tape sin fjerde strake kamp mot nasjonen, noe som sist skjedde i 2011 (fem strake tap mot Frankrike har aldri forekommet), men det klarte Thorir Hergeirsson & Co. å forhindre i Aarhus.

Ennå skal lagene møtes én gang til før EM braker løs i desember. Den 25. november, i EM-generalprøven, tar håndballjentene imot Frankrike på egen parkett.