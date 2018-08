NETTKJENNING: Etter åtte måneder borte fra håndballen fikk Camilla Herrem nettkjenning igjen i kveld. Foto: Bjørn S. Delebekk

Camilla Herrem scorer igjen 53 dager etter fødselen: – Over all forventning

HÅNDBALL 2018-08-29T18:57:55Z

(Sandnes-Sola 15–35) Hun ble mor 7. juli. I kveld var Camilla Herrem (31) tilbake i obligatorisk kamp. Det gikk ikke mange minuttene før hun scoret i cupoppgjøret.

Publisert: 29.08.18 20:57 Oppdatert: 29.08.18 21:58

Allerede etter 10 minutter var venstrekanten på plass med høyrearmen. Rett etter scoret hun nummer to. I 2. omgang kom det nok en scoring for den nybakte moren mot 3. divisjonsklubben Sandnes i Giskehallen. Hennes forrige tellende kamp var det sure tapet mot Frankrike i VM-finalen.

– Deilig å være i gang igjen. Nå går det bare en vei, sier hun til VG etter å ha satt inn et kontringsmål, en fra kant og ett mål fra strek. Herrem spilte 15 minutter i hver omgang etter anbefaling fra Hilde Warhaug, spesialist på trening etter fødsel.

– Jeg trenger noen til å holde meg igjen. Hadde det vært opp til meg hadde jeg spilt hele kampen. Det er ganske deilig å ha henne, sier Herrem som følte seg «litt rusten». Hun kjente at det var første håndballkamp i 2018.

Herrem var tilbake bare syv uker og fire dager etter at hun og ektemannen Steffen Stegavik fikk Theo.

– Dette har gått over all forventning. Det er jeg ganske så glad for jeg. Jeg fikk trent godt i graviditeten, sier hun. Også Stegavik er klar for en ny sesong. han gjør comeback i eliteserien med Nærbø. Paret har lagt en plan til langt ute i november. En venn av familien passer Theo fra fem til halv åtte på kvelden.

– Nå smiler han til oss og kjenner oss igjen. Så det er gøy, sier Herrem varmt.

Sola starter 1. divisjon mot nedrykkskollega Stabæk 23. september. Før den tid kan det bli treningskamper i Danmark. Herrem er klar på at hun seg rakst tilbake på landslaget. Det langsiktige målet er Tokyo-OL i 2020, men hun utelukker ikke EM i desember.

– Jeg elsker å spille på landslaget. Motivasjonen er ganske så høy. Jeg hadde en god prat med Thorir (Hergeirsson) i helgen og han var på treningen vår tirsdag. Han vet hva jeg vil, smiler hun.

Herrem skal gjennom tester på Olympiatoppen for å få hjelp i den videre opptreningen.

– Det handler om å være klok og ta riktige valg fremover. Jeg må trene på de riktige tingene i stedet for bare å gå rett i styrkerommet, beskriver hun.

Landslagslege Anne Froholdt roser jobben Herrem har gjort under og etter graviditeten.

– Det er imponerende. Det synes jeg virkelig. Det handler om mange ting. Hva slags person man er, fysikken man har og hvor godt trent man er. Hvor mye man har trent i forkant og underveis i svangerskapet, sier Froholdt til TV 2 .

Hun har vunnet både OL, VM og EM-gull med håndballjentene i løpet av sine 223 landskamper og 600 mål for Norge.

Camilla Herrems comeback-sesong i Sola endte ikke helt slik klubben hadde håpet. Herrem avsluttet sesongen på grunn av graviditeten etter VM i desember. Utover våren sank laget nedover på tabellen og endte til slutt på kvalikplass til tross for seier over seriemester Vipers i siste seriekamp.

Sola røk med hele 10 mål for utfordreren Rælingen på bortebane. Dermed hjalp det ikke med 25–17 hjemme. Sola rykket ned og Herrem måtte konfererer med landslagssjef Hergeirsson før hun bestemte seg for å fortsette.

– Hun har fremdeles ambisjoner på landslagsspill, men Camilla må se hva hun bestemmer. På generelt grunnlag så kan jeg si at spill i 1. divisjon over tid ikke er godt nok for en som skal være med på landslaget og kjempe om medaljer. Men hver situasjon må vurderes ulikt, sa Hergeirsson til VG i mai.

Foran denne sesongen har skytteren Malin Holta (3 A-landskamper) kommet hjem fra franske Nantes. Sammen den tidligere landslagsstjernen Tonje Nøstvold (183 A-landskamper) og Line Ellertsen (164 yngreslandskamper). Britiske Scott Harrington har tatt over trenerjobben etter Knut Ove Joa.

Sola-jentene har startet aksjonen #rettopp for å skaffe seg mer støtte. Ingen tvil om hvor Rogalands beste kvinnelag vil.

Tilbake til eliteserien.