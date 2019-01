Jøndal fikk ingen profftilbud. Nå er han VM-stjernen.

HERNING (VG) VM-helten Magnus Jøndal (30) fikk ingen tilbud fra utlandet. Han var i «lille» Follo til han ble 26 år. Likevel satset Christian Berge på østfoldingen fra første stund han ble landslagstrener.

Nå har venstrekanten laget 46 mål på 50 skudd til nå i VM, etablert seg i Bundesligas topplag og kan bli nettopp tyskernes skrekk i semifinalen.

Vi spoler tilbake til mars 2014: Berge har nettopp overtatt som sjef og tar ut sin første tropp. Det vekker stor oppsikt at Håvard Tvedten ikke er med. Det gjør derimot Magnus Jøndal fra Follo.

Berge forklarer nå hvorfor han, som tidligere Elverum-trener, valgte Jøndal:

– Da Elverum møtte Follo jobbet vi for at Jøndal ikke skulle få en eneste avslutning. Han hadde lekenhet og trygghet i alt han holdt på med. For meg var han en av de aller beste kantene og det var rart at han ikke var mer involvert på landslaget.

– Han hadde allerede da X-faktoren i skuddøyeblikket. Han lå høyt og lå og ventet på keeperen.

Jøndal var lenge i Follo, først to år på nivå to, deretter mange år på nivå én. Først da Follo rykket ned, gikk han til ØIF Arendal. I 2016 ble det endelig Danmark og sist den tyske storklubben Flensburg-Handewitt .

– Jeg har brukt lang tid, ja. Jeg fikk aldri noe tilbud. Det er kanskje litt vanskeligere å komme ut som kantspiller, undrer han med sin sedvanlige rolige stemme.

Han benyttet i stedet anledningen til å ta en bachelor på Idrettshøgskolen, og jobbet som gymlærer 50 prosent mens han spilte i Arendal.

– Du må studere eller jobbe hvis du skal spille i Norge.

– Hadde du avskrevet å bli profesjonell håndballspiller?

– Nei, jeg var jo tross alt på landslaget. Jeg håpet at muligheten ville dukke opp.

– Hva betydde det at du ble tatt ut av Berge?

– Jeg var jo med før det også, bak Håvard Tvedten. Jeg og André Lindboe vekslet på. Så kom vi begge inn under Christian. Det var trygt at han hadde troen på oss. Det var trygt å få tillit. Det er selvfølgelig viktig å ha tålmodighet, fortsette å tro at du kan komme ut.

– Joachim Boldsen sier at du hadde blitt mer kjent om du hadde brukt krem i håret og vært aktiv på sosiale medier?

– Jeg er stille og rolig og ikke den tiltrekker mest oppmerksomhet.

I dette verdensmesterskapet har han blomstret.

– Noen mener at Magnus hadde et mindre bra mesterskap for oss i fjor, men han vant da også 14 baller bakover. Det er det ikke mange kantspillere som gjør. Han har skutt straffer i Flensburg og jeg har sett alle sammen. Han skyter rolig og betryggende straffer, sier Berge.

I Flensburg i Nord-Tyskland er håndball bortimot religion. Særlig i disse dager etter som Flensburg ikke har avgitt et eneste poeng til nå i Bundesliga denne sesongen.

– Jeg har brukt den tiden jeg trengte. Til slutt kom det, sier Magnus Jøndal like rolig.

– Jeg har gjort jobben selv. Jeg har stått igjen og skutt kantskudd etter treningene. Som kantspiller får du ikke alltid like mange skudd i en treningsøkt.

Men i VM har Jøndal blitt spilt opp gang etter gang av medspillerne.

– Det er bare å gi ballen til Jøndal, fastslår TV3-eksperten Joachim Boldsen, selv tidligere Flensburg-stjerne.

