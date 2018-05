TØFF ETTERMIDDAG: Sander Sagosen hadde trøbbel mot Nantes. Her representert ved Nicolas Tournat og Rock Feliho (13). Foto: PATRIK STOLLARZ / AFP

Sagosens mareritt endte i bronsefinalen: – Et slag i trynet

KÖLN (VG) (Nantes-PSG 32–28) Han drømte om Champions League-finalen. Men etter et mareritt av en semifinale må Sander Sagosen spille om 3. plassen i Champions League. Espen Lie Hansen er klar for den store finalen.

– Det er tungt. Det er bittert, sier Sander Sagosen etter en av karrierens største skuffelser og sammenligner tapet med nederlaget for Frankrike i VM-finalen for halvannet år siden.

– Det er sånne kamper vi drømmer om å spille. Når du taper dem er det et slag i trynet, beskriver 22-åringen.

– Bronsefinale var ikke det vi drømte om da vi kom hit. Men slik er det. Vi må være profesjonelle, mener han.

Uten å ha spilt et sekund i semifinalen snek Espen Lie Hansen seg til Champions League-finalen med klubben han kom til så sent som i februar.

– Jeg håper å spille finalen. Det er mer stressende å se på enn å spille, sier en glad Lie Hansen. Han lover at skal være mer enn klar om sjansen kommer i finalen mot Montpellier eller Vardar søndag kveld.

Etter en vanskelig 1. omgang ble Sander Sagosen redusert til ren forsvarsspiller etter pause. Det begynte også vanskelig. Etter tre tapte Sagosen-dueller satt Nantes superveteran Kiril Lazarov inn tre straffer til en sensasjonell fem-målsledelse for Nantes.

Lie Hansen nordmann nr. 7 Espen Lie Hansen blir den syvende nordmannen i Champions League-finalen i håndball. Bare Børge Lund har vunnet. 2010: Børge Lund vant med Kiel mot Barcelona. 2009: Lund tapte med Kiel mot Ciudad Real. 2007: Johnny Jensen og Jan T. Lauritzen tapte med Flensburg mot Kiel. 2004: Christian Berge , Jensen og Kjetil Strand tapte med Flensburg mot Celje. 2000: Steinar Ege tapte med Kiel mot Barcelona.

Lie Hansen så fra benken lagkompisene spille akkurat med den begeistringen, aggressiviteten og tryggheten PSG manglet. Med kvarteret ledet Nantes fortsatt med tre mål.

– Paris har et knepp til, men kommer ikke ordentlig i gang. Vi er på tå. De har rusk i maskineriet, mens vi får et par ekstra redninger av Cyril (Dumoulin) bak der. Det ble avgjørende, mener Lie Hansen.

– Vi gjør mange tekniske feil og brenner mange sjanser. Vi ble litt nølende og da stjal de baller, forklarer Sagosen.

Sagosen-erstatter i angrep, Mikkel Hansen, holdt PSG inne i kampen utover i 2. omgang. Men da lillebror Luka Karabatic fikk sin andre utvisning for omgangen, ble det vanskelig for storebror Nikola Karabatic og resten av verdensstjernene.

Både Sagosen og Nikola Karabatic tapte nye dueller og de danske dommerne pekte igjen på straffemerket. Makedonske Lazarov satte ballene superrutinert i mål og gikk ut av semifinalen med hele åtte mål på ni skudd.

Sagosen kom tilbake med både scoring og en skaffet straffe på slutten. Men det var slutt. Nantes hadde gjort sensasjon og Sagosen kastet av seg svette-armbåndene rett etter kampslutt.

– Jeg tapte noen dueller, men alt i alt gikk det fint i forsvar. Men vi bommer for mye fremover hele laget, mener Sagosen.

De første 30 minuttene ble et helt lite mareritt for både Sander Sagosen og PSG. Riktig nok hamret nordmannen inn 1–0, men den franske storklubben klarte på ingen måte å følge opp.

Nantes med styrte det aller meste med bedre keeperspill, større fart og langt bedre treffsikkerhet på skuddene. Strekspilleren Nicolas Tournat og playmakeren Nicolas Claire var et skritt foran PSG-spillerne i to omganger.

– PSG er rett og slett blitt overkjørt at en fransk ekspress fra Bretagne, oppsummerte Viasat-kommentator Frode Scheie etter den første..

Sagosen fulgte opp den første scoring med et lignende fulltreff, men bommet også på to skudd og gjorde to feil som Nantes straffet umiddelbart med kontringsmål. Sagosen røk dessuten på en overtent utvisning da han ga tyskeren Dominik Klein et unødvendig ekstra dytt.

– Jeg kom bra inn i det, men gjorde noen tekniske feil. Så ble litt hakkende etter hvert, forklarer han.

Nikola Karabatic prøvde alt han kunne, men dette var omgangen da 20.000 tilskuere skulle oppleve at den største stjernen av den alle feide et skudd tre meter over mål.

Veldig lite stemte for de største stjernene. Den 41 årige keeperen Thierry Omeyer reddet ikke et skudd før Rodrigo Corrales kom inn i mål og reddet første omgang fra et totalt havari.

Men PSG trengte en forvandling.

Den kom aldri.