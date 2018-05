HJALP LAGVENNINNENE: Nora Mørk var delaktig i Györs triumf over CSM Bucuresti. Foto: AFP

Takker Mørk for overraskende bidrag: - En kjempestøtte

Publisert: 12.05.18 21:07

BUDAPEST (VG) (CSM Bucuresti-Györ 20–26) Nora Mørk dukket plutselig opp på Györ-benken til Champions League-dramaet mot CSM Bucuresti. Nå utelukker ikke den korsbåndskadede 27-åringen å entre banen i finalen.

Mørk har allerede gitt beskjed til trener Ambros Martín (50) at hun ønsker å ta et straffekast mot makedonske HC Vardar søndag kveld. Oppgjøret blir en ren reprise på fjorårets Champions League-finale, som Györ vant med ett mål etter ekstraomganger.

– Hvis anledningen byr seg, så. Jeg har sagt til Ambros at jeg har lyst, men han vil gjerne ikke risikere noe, forteller Mørk til VG og smiler.

Den norske landslagsstjernen er i utgangspunktet ute i flere måneder med et avrevet korsbånd. Derfor var det få som trodde at Mørk ville spille en rolle under Györs intense oppgjør mot CSM Bucuresti , men 27-åringens navn var likevel på dommerkortet.

– En kjempestøtte

Ikledd Györs grønne og hvite kampklær sto Mørk, som selv kanskje er verdens aller beste spiller, og oppildnet lagvenninnene i samfulle 60 minutter.

Med enkle, effektive beskjeder instruerte hun medspillerne sine, noe som fikk betydning for både Stine Bredal Oftedal (26) og Kari Aalvik Grimsbø (33). De to norske landslagsprofilene var begge glitrende i matchen som utspilte seg foran øynene på over 10.000 energiske tilskuere i ungarske Papp László Sportsarena.

– Nora er en kjempestøtte for meg under hele kampen. Hver gang jeg kikker mot benken, ser jeg hennes lysende øyne som heier på meg. Hvis jeg ikke tok en ball, var hun der for meg likevel. Det er utrolig deilig å ha den støtten fra Nora, forteller Aalvik Grimsbø til VG.

Ga Oftedal tips

Det var ikke bare de norske jentene som fikk råd fra Mørk underveis i kampen, men for Bredal Oftedal fikk instruksene en klar påvirkning.

– Det var utrolig deilig. Jeg mener det. Nora er ikke alltid så rolig når hun spiller selv, men på benken var hun veldig rolig og ga oss veldig mye energi. Det var kjempedeilig. Hun så de små tingene som vi ble litt blinde på. Hun sa blant annet ifra om en avtale som hun så kunne fungere bra, forteller Bredal Oftedal til VG, mens Mørk står ved siden av henne.

– Ja, den ... hvisker Mørk, før hun gjør et tegn med hendene og gliser.

– Jeg vet! responderer Bredal Oftedal om den interne avtalen.

I ekstase

I en betongbelagt, provisorisk pressesone gikk Mørk rundt og smilte både for seg selv og i intervjusammenheng etter semifinalen hvor Amanda Kurtovic og Marit Malm Frafjord var på det tapende laget. Selv om Mørk ikke fikk spille selv på grunn av skaden, virket 27-åringen genuint lykkelig.

– Det er utrolig for meg bare å få være sammen med laget. Det er selvfølgelig følelsesladd, jeg ønsker jo å hjelpe til på banen, men i dag forsøkte jeg bare å gjøre mitt beste fra sidelinjen, forteller hun.

– Men du så jo ut som en skikkelig trener underveis ...

– He-he. Når jeg spiller selv, er en av rollene mine å komme med litt «input». I dag var jeg forholdsvis kald i hodet og kunne komme med enda flere innspill. Ambros er mest forsvarstrener, så det er greit å kunne komme med et par angrepstips, sier Mørk og smiler.

– Jeg tror det er den første kampen i karrieren min jeg har vært 60 minutter på benken. Det var spesielt, men også utrolig gøy. Det er jo kamper som dette som er grunnen til at du ønsker å være Györ-spiller. Vi er et lag. Det kunne hele verden se i dag, forteller hun stolt.

Må omstille

Selv om Mørk syns det hadde vært moro å entre banen for å ta en syvmeter i finalen, er det ikke det som opptar henne. Det er tydelig at det er lagets prestasjon som betyr noe for 27-åringen.

For både Mørk, Aalvik Grimsbø og Bredal Oftedal vil ta Champions League-tittelen i oppgjøret mot HC Vardar.

– Det bare å «gunne» på igjen. Det er ikke noe annet å gjøre. Jeg gleder meg noe helt sykt nå. Jeg kommer til å bli nervøs igjen, men det er sånn det skal være, sier Bredal Oftedal.

– Det blir veldig tøft. Nå skal vi nyte dette her litt, så må vi begynne å forberede oss. Vi må endre fokuset ganske raskt, forteller Aalvik Grimsbø, som sammen med Mørk var med på å vinne Champions League med Györ også forrige sesong.

PS: Søndagens finale spilles i Budapest klokken 18.00. Kampen om bronsen har avkast klokken 15.15.