ENGASJERT: Jevgenij Trefilov gir alltid alt. Nå må han hjerteopereres. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Trefilov innlagt på sykehus: – Må hjerteopereres

HÅNDBALL 2019-02-05T19:12:59Z

Den legendariske håndballtreneren Jevgenij Trefilov (63) er innlagt på sykehus og må hjerteopereres.

Det er den russiske håndballpresidenten Sergej Sjisjkarjov som bekrefter overfor nyhetsbyrået Tass at treneren for det russiske landslaget og klubblaget Kuban Krasnodar skal opereres som følge av hjerteproblemer.

Opprinnelig skulle Trefilov ha dratt til Norge for å lede laget sitt mot Larvik lørdag. Dette er helt uaktuelt.

– Han har lenge klaget på helsen, spesielt med tanke på de anstrengelser som han blir utsatt for, sier Sjisjkarjov.

– Trefilov bryr seg alltid om alle, snakker med legene om jentenes helse - men bryr seg ikke om seg selv. Nå er han innlagt på sykehus, og problemene er ganske alvorlige, men han er under kontroll av legene, fortsetter håndballpresidenten.

Direktør i Kuban Krasnodar, Sergej Valter, er intervjuet av Sport Ekspress :

– Jevgenij Vasiljevitsj er utslitt etter EM, seriespill og europacup. Han følte seg uvel og dro til lege. Han ble innlagt umiddelbart. Han skal hjerteopereres torsdag.

Trefilov er kjent for å være mildest talt engasjert under håndballkamper, og han går ikke av veien for å skjelle ut sine spillere. Men samtidig er forholdet mellom ham og kvinnene både på landslag og klubblag godt, ifølge spillerne selv.

– Jeg har orientert jentene. De har lovt å spille for Jevgenij Vasiljevitsj i Larvik, sier Valter.

Før hjemmekampen mot franske Besancon i helgen følte Trefilov seg dårlig, men fulgte ikke legenes råd - og ledet laget sitt i europacup-kampen, melder Sovjetskij Sport.

Dette er den samme gruppen som Larvik HK spiller i. Krasnodar skal allerede i slutten av uken til Norge for å spille den siste gruppekampen. I en gruppe der Viborg er suverene, blir den kampen avgjørende for den videre rekkefølgen.

– Trefilov kan ikke dra til Larvik, det kan jeg si allerede nå. Så får vi se hva legene sier videre, fastslår Kuban Krasnodar-leder Valter til Sport Ekspress.

Assistenten Denis Sajfulin skal lede laget mot Larvik.

Jevgenij Trefilov er enormt populær i Russland etter at han ledet jentene sine til OL-gull i Rio de Janeiro i 2016.