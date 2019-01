LEKE-LANDSLAGET: Christian Berge takker humoren for at denne gjengen er klar for en ny VM-finale. Sander Sagosen mener humøret kan gi Norge VM-gull søndag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Christian Berges humor kan gi VM-gull: – Jeg er den mest barnslige 45-åringen som finnes

HÅNDBALL 2019-01-27T13:17:54Z

HERNING (VG) På sidelinjen har Christian Berge tankerynker i pannen. Utenfor arenaen smiler han hele tiden. Det er helt bevisst. Landslagssjefen spiller på humor og humør – også foran VM-finalen. Sander Sagosen mener det kan gi gull.

Publisert: 27.01.19 14:17

– Jeg er den mest barnslige 45-åringen som finnes, sier Berge til VG.

Han mener at det ekstremt gode humøret har hjulpet håndballgutta til den andre VM-finalen på to år.

– Du presterer bedre hvis du er glad, smiler og har det bra. Det har vi som en - jeg vil neste si - strategi, sier han og VG får bekreftet det av Sander Sagosen.

Han mener Norge kan vinne VM-gull på humøret.

– Det er håndballgleden som gjør at vi eventuelt kan vinne VM, sier den største norske stjernen.

– Ja, det er en stor glede i norske troppen. Mot Tyskland gikk vi ut på banen for å kose oss. Når vi kommer til slike kamper som i semifinalen og finalen i et VM, er det viktig å få fram barnet i oss. Håndballgleden. Det er lett å bli bitt av stundens alvor, legger Sagosen til.

Sjekk stuntet til Christian Berge på pressetreff:

– Guttene har en vanvittig humor, mener sjefen.

– De er seg selv og får lov til å være det. Det er viktig.

Christian Berge hadde som aktiv syv sesonger i den knalltøffe tyske Bundesligaen. Han forteller at han som spiller ikke var like bevisst i den kraften som ligger i en god latter, intern humor, og lek.

– Jeg er blitt mer og mer klar over det. Vi er samlet i 27 dager. Vi lever og ånder av energi. Humor og humør har betydd vanvittig mye for meg, sier Berge.

– Det er masse dårlig humor også, forsikrer Kristian Bjørnsen.

Den erfarne høyrekanten forteller at det ikke vært gnisninger i VM-troppen i det hele tatt. Heller ikke da det gikk helt galt i den tapte gruppefinalen mot Danmark.

– Vi har vært sammen i en måned og vi har ikke hatt en eneste smell mellom trenere eller spillere. Etter Danmark-tapet gikk hver enkelt heller i seg selv. Men vi kan fortsatt ta revansje der, minner Bjørnsen om foran søndagens VM-finale mot nettopp danskene.

Christian Berge har ikke lagt ned noe forbud mot å være i dårlig humør.

– Men hvis du er forbannet og sur så får du gått litt for deg selv og så får du heller komme tilbake igjen og være glad, sier han.

Christian Berge er tilsynelatende aldri redd for å miste ansikt over for spillerne. Hele laget deltar i fotballtennis-øvelsen på treningen kampdag. Berge blir ofte slått ut blant de første, tusler småforbannet ut til stor jubel fra spillerne, og er pålagt å gå rundt med jakkemerket «Easy League» som belønning for sine helt middels prestasjoner med stor ball.

– Ha, ha, ha, ha, ler han når VG bringer det på bane.

– Jeg synes det drit-morsomt å være med. Hvorfor skal jeg ikke være med når det gir meg energi? Guttene stoler på meg. De vet at når vi går inn i hallen, er det alvor. Når det er lek, så er det lek. Vi har avklart rollefordeling. Men jeg elsker å leke og vil gjerne leke med de andre, beskriver han.

– Alle er med og har den lekenheten. Til og med Kent-Harry har den evnen, sier han og sikter til sin svenske mentor på snart 70 år. En av de store interne begivenhetene under Frankrike-VM for to år siden var at Andersson og fysisk trener Ole Martin Viken faktisk banket Berge og Sagosen i bordtennis.

– Mange bidrar på sin måte. Vi hadde møter om det før mesterskapet. Alle skulle bidra med noe inn til gruppen og det er det mange som har gjort, mener Bjarte Myrhol.

Kapteinen sier at det sosiale har vært svært viktig på Scandic Regina i Herning. Håndballgutta har holdt til på det trangbodde VM-hotellet helt siden 9. januar. Norge har ikke engang eget møterom, men fysioterapeutens arbeidsrom har blitt samlingspunktet. Der har det til tider vært overfylt.

– Der har det stått åpent med et bord og playstation. Vi har spilt kort og hørt på musikk. Det har fungert veldig godt, mener Myrhol.

Espen Lie Hansen elsker alle mulige slags spill. Landslagets kanskje mest utadvendte spiller er alltid med når det når det er lek – eller practical jokes – på gang.

– Men det er blitt vanskeligere. Vi prøver å kødde litt med de nye, men de er godt forberedt. De unge slipper billig unna i år, mener han.

Det gjør definitivt ikke Christian Berge.