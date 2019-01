Gensheimer til VG: – Selvfølgelig har jeg bedt Sagosen om unnskyldning

1 av 9 RØDT KORT? Sander Sagosen er i ferd med å kontre for Norge når klubbkameraten Uwe Gensheimer setter en albue inn i ham - og den norske stjernen går i gulvet. Tyskeren fikk to minutters utvisning, men ikke rødt kort. De to er til daglig romkamerater i Paris Saint-Germain. BJORN S. DELEBEKK