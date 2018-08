BER OM FØLELSER: Daglig leder i ØIF Arendal, Bjørn-Gunnar Brun Hansen (i front) er overrasket over at det ikke er blitt en større debatt etter at Norges beste dommerpar bestemte seg for å legge opp. Foto: Alf Øystein Støtvig

Håndballtopp refser forbundet – etterlyser kampvilje for stjernedommerne

Bjørn-Gunnar Bruun Hansen i toppklubben Arendal er sjokkert over at Norges beste håndballdommere valgte å gi seg. Han mener Norges håndballforbund burde gjort mer.

– Jeg kan ikke si at jeg blir overrasket, men jeg blir utrolig skuffet over at vi i 2018 er i en situasjon hvor det ikke er de sportslige prestasjonene til dommerparet, men det kjønnet de har, som gjør at de ikke får de oppgavene de burde fått, mener Bruun Hansen, daglig leder i ØIF Arendal , overfor VG.

Han snakker om nyheten som fikk mange i norsk håndball til å sperre opp øynene tidligere i august: Da fortalte Norges beste håndballdommere, Kjersti Arntsen og Guro Røen, at de legger opp.

Paret, som er rangert øverst i Norge, har dømt alt de kan dømme på damesiden, inkludert en OL-finale i 2016.

De har også dømt herrehåndball i Norge over flere sesonger.

De er også blitt kåret til Norges beste dommerpar av både herre- og dameklubbene de siste fire årene.

I mai fikk de derimot en knusende tilbakemelding fra IHF (Det internasjonale forbundet), ifølge Adressa . Forbundet ga tydelig beskjed om at duoen «på kort sikt er langt unna IHF ­arrangement for menn.» I fjor var de heller ikke blant de 53 parene som fikk dømme Champions League for menn. Til VM for herrer i 2019 er paret som er rangert under dem i Norge nominert.

Arntsen og Røen ble så skuffet at de kort tid senere bestemte seg for å legge fløyten på hylla og «prioritere tiden sin annerledes». Det er IHF som nominerer dommere til VM, og EHF som nominerer dommere til EM og Champions League.

Røen og Arntsens karriere Paret startet sin satsing sammen i 2012.

Under VM i Tyskland i 2017 dømte de sitt sjette strake mesterskap for kvinner.

I 2016 dømte de både Champions League-finalen for kvinner og OL-finalen for kvinner i Rio.

I sesongen 2017/2018 ble de for fjerde gang på rad kåret til landets beste dommerpar av spillerne selv.

De var også rangert som Norges beste dommerpar av Norges håndballforbund.

Etterlyser tydlighet fra forbundet

Bruun Hansen, som tidligere også har vært daglig leder i Larvik, mener det ikke er et eneste dommerpar i Norge som blir møtt med den samme respekten hos spillerne, uavhengig av kjønn, som Arntsen og Røen.

Han er overrasket over at saken ikke har skapt mer debatt.

– Jeg savner følelsene og engasjementet rundt dette, sier han.

Han opplever at Norges Håndballforbund (NHF) ikke har vært tydelige nok i denne saken.

– Jeg sliter med å forstå hvorfor ikke NHF er på banen i større grad og hvorfor ikke håndballforbundet er veldig tydelig på at de ikke synes noe som helst om dette. Jeg vet ikke hva som har vært gjort og ikke, men ut i fra det jeg leser så er min opplevelse at forbundet nesten har vært handlingslammet.

Den oppfatningen deler ikke president i Norges Håndballforbund, Kåre Geir Lio.

– Jeg vil ikke kommentere det han sier. Men jeg kan si at Guro og Kjersti deltok på forbundsstyremøte i november, og da roste de NHF for det bidraget vi hadde gjort med tanke på utvikling og tilrettelegging, sier presidenten.

Dommerduoen er enig i at forbundet har gitt dem god oppfølging nasjonalt , men de nyanserer bildet når VG viderebringer Lios uttalelse.

– Vi var tydelige på manglende utviklingsmuligheter for kvinnelige dommere på herresiden i EHF og IHF. Hva forbundsstyret har gjort av politisk påvirkningsarbeid på dommersiden for å endre dette vet vi ikke, men det har i hvert fall ikke ført frem, sier Kjersti Arntsen og Guro Røen til VG.

De mener at Norge, i enda større grad, burde bruke sin posisjon som verdensledende håndball- og likestillingsnasjon for å sikre at historien ikke gjentar seg.

Har kjempet for kvinners rettigheter

Bjørn-Gunnar Bruun Hansen er heller ikke imponert over visepresidenten i Norges Håndballforbund, Ole Jørstad, som også sitter i styret i EHF (Det europeiske håndballforbundet, som blant annet har ansvar for EM og Champions League).

– Av den dialogen jeg har hatt med ham, er det ikke den stemmen man hadde forventet, og hadde ønsket at norsk håndball var representert ved, sier Bruun Hansen.

Jørstad selv er uenig, og er opptatt av å skille mellom roller. Han understreker at han har en politisk rolle.

– Vi har virkelig, virkelig jobbet for kvinners muligheter i hele håndballverden. Jeg står fjellstøtt når det gjelder å ha gitt kvinner muligheten, jeg er veldig trygg på den rollen. Jeg føler at Bruun Hansen prøver å si noe annet og det er fullstendig feil, sier Ole Jørstad til VG.

– Holdningsendring tar tid

Han er ansvarlig for Beach Håndball i Det europeiske håndballforbundet, hvor han forteller at de ikke skiller på kjønnene når de nominerer dommere før eller etter mesterskapene.

– Sånn tror jeg det over tid vil bli på innendørssiden også. Men så må man akseptere at det ikke er alle som har de samme holdningene som vi har her på berget. Da tar ting lengre tid, men det jeg har erfart er at vi ikke gir opp. Hadde vi gitt opp hadde ikke IHF og EHF hatt kvinner i styre- og komitérom.

Han er helt sikker på at det i lengden også vil være kvinner som dømmer herrekamper i Europa.

Bruun Hansen er overbevist om at Arntsen og Røen hadde vært gode nok til å dømme Champions League for herrer.

Det er ikke Ole Jørstad uenig i.

– Jeg tror faktisk at Kjersti og Guro hadde håndtert noen av de CL-kampene som er der, kanskje alle, men det er klart at de må vise tillit over tid i våre herrekamper for å få vise seg der, sier han.

President Lio er også opptatt av at vi er del av et større system.

– IHF har et eget opplegg for utvelgelse, evaluering og rangering av dommere. De har også rutinerte folk som velger ut hvilke dommere som dømmer de ulike kampene. Det må vi forholde oss til. Det ville være urimelig at vi skal påvirke et sånt system.