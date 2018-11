DEBUTANT: Henny Reistad (til venstre) har ennå ikke debutert for Norge. Stine Bredal Oftedal mener Vipers-spilleren har en stor fremtid, men mener stortalentet skal få tid til å etablere seg på landslaget. Foto: Frode Hansen

Reistad (19) er håndballjentenes mest ettertraktede: – Norges største talent

SKØYEN (VG) Hun har ikke spilt en eneste landskamp, men på håndballjentenes pressetreff 11 dager før EM var 19 år gamle Henny Ella Reistad den mest ettertraktede.

Publisert: 22.11.18 10:21

– Det er mer enn forventet, men jentene har forberedt meg på hvordan det er. Så det går greit, sier Reistad.

Den 180 cm høye kometen raser gjennom åtte intervjuer i sponsorens butikk på Oslo vest. Med åtte medier topper hun dagens intervjuliste. Torsdag debuterer hun mot Ungarn i Møbelringen Cup.

– Det er veldig gøy som ny på landslaget. Men det var ikke pressekonferanser jeg tenke på da jeg drømte om å komme hit, ler Bærum-jenta.

– Norges største talent, fastslår Stine Bredal Oftedal . Tross felles Stabæk-bakgrunn kjenner hun personlig ikke EM-troppens «rookie». Reistad satt som ung tilskuer da Bredal Oftedal spilte i Bærum-klubben frem til 2013.

– Det er mye som skjer når du kommer som ny inn i landslaget. Det viktigste er at hun føler at det er greit om prestasjonene svinger. Henny er i angrepsposisjon, mener kapteinen. Bredal Oftedal (27) ble selv EM-uttatt som 19-åring, men brukte fire år før hun leverte store internasjonale prestasjoner for Norge.

– Hun er høy, kan skyte, finte og er smart i hodet. Men hun skal ikke styre Norge og føle at alt ligger på hennes skuldre, sier landslagets eldste Katrine Lunde (38). Sammen med Linn Jørum Sulland kjenner hun Reistad godt fra Vipers.

– Det har imponert meg at hun har tatt nivået i Champions League så fort, sier Sulland (34) og legger til:

– Du skulle ikke tro hun er 19 år.

Selv reagerer tenåringen slik på all rosen fra omgivelsene.

– Det endrer ikke meg som person. Det er positivt at folk sier mye pent om meg. Men jeg tenker ikke så mye på det.

– Kusinen min kjenner henne bedre, ler Stine Bredal Oftedal. Anne Bredal Steinmo spilte med Reistad inntil hun dro til Vipers sist sommer. I Kristiansand har hun gjort suksess på direkten: 28 scoringer i Champions League i klubbens beste periode noensinne.

Thorir Hergeirsson hadde neppe noe valg. Reistad var overkvalifisert for en plass i EM-troppen. Men landslagssjefen holder hånden på håndbrekket.

– Det er ikke bare å kaste henne inn og danse rundt gullkalven, sier han.

Reistad markerte seg kraftig da Norge tok sølv i junior-VM sist sommer. Hergeirsson avviser at Håndballforbundet har en regel om at unge spillere ikke både skal spille VM på sommeren og i desember.

– Vi har ingen regel, men vi må vite hva vi gjør. Det skal en sterk rygg til for å bære dette, selv om hun har gjort det godt i Vipers, mener han.

Hergeirsson har diskutert uttaket nøye med Ole Gustav Gjekstad og flere som står Reistad nær.

– Vi vet at det ikke selvsagt at dette skal gå til himmels, sier han og vil ikke tildele Vipers-playmakeren noen hovedrolle i EM.

– Vipers er på vei, men er fortsatt ikke på det nivået som vi må være på i EM, sier han.

Selv gleder hun seg stort til debuten, men føler seg ikke sikker på å få komme på banen mot Ungarn. Kampen går hjemme i Bærum med flere tusen tilskuere i mektige Telenor Arena. Litt annet enn de 158 tilskuerne Stabæk hadde i snitt forrige sesong.

– Det blir deilig å få debuten unnagjort. Men jeg er spent på når det blir, sier hun.

Norge spiller også mot Danmark lørdag og Frankrike søndag.

– Jeg føler at jeg kan bidra med hurtighet og flyt i spillet som midtback. Jeg kan bidra til trygghet på banen, sier hun. Midt oppe i suksessen har hun opplevd en stor nedtur denne høsten. Hun kastet bort ballen slik at Vipers tapte mot Ferencvaros i Champions League.

Tabben kan se her.

– Jeg var selvfølgelig skuffet over meg selv. Det var akkurat hva jeg ikke skulle gjøre. Jeg kunne gjort alt annet og det hadde vært bedre. Det var selvsagt tungt og noe jeg ble påvirket av. Men det var ikke mye jeg kunne gjøre. Det var bare å spille neste kamp, beskriver hun.