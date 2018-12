I TRØBBEL: Thorir Hergeirsson har en del å rette på før fredagens kamp mot Ungarn. Foto: Bjørn S. Delebekk

Håndballprofiler om Norges mageplask: – Vondt å se på

HÅNDBALL 2018-12-06T08:42:44Z

«Uvirkelig» og «langt under pari» er beskrivelsene etter Norges stortap mot Romania onsdag kveld. Håndballekspertene er klare i sin tale: Forsvarsspillet må bli bedre dersom Norge skal kunne hevde seg i EM.

Publisert: 06.12.18 09:42 Oppdatert: 06.12.18 10:45

– Det er vondt å se på at de ikke får det til, sier tidligere landslagsspiller Karoline Dyhre Breivang til VG.

Hun var på jobb i TV 3-studio da Norge gikk på en skikkelig smell mot Romania. De norske håndballjentene gikk på et åttemålstap , deres verste på 21 år .

Veronica Kristiansen kalte seg selv en liten dverg, Stine Bredal Oftedal omtalte nederlaget som «veldig tungt», Camilla Herrem fortalte at «det svir» og Heidi Løke var ikke akkurat nådig hun heller:

Savner en forsvarssjef

Karoline Dyhre Breivang, som har spilt på landslaget med samtlige av disse, ønsker ikke å svartmale håndballjentene etter tapet som svekker Norges mesterskapsmuligheter betraktelig .

Hun berømmer Romania, men understreker at hun savner en norsk forsvarssjef.

– Forsvarsmessig var det norske laget langt under pari. Jeg savner en forsvarssjef som kan stå frem og styre litt. Men det er ikke bare det, man må også være i forkant av situasjoner, og mot Romania var man bakpå på alt, sier hun.

– Savner de en spillertype som Gro Hammerseng-Edin eller Marit Malm Frafjord i forsvar?

– Kari Brattset gjorde en god jobb i VM i fjor, så man vet jo at hun kan, sier Dyhre Breivang, og trekker også frem Stine Skogrand som en spiller som er savnet i forsvar.

Nå trenger Norge at resultatene går deres vei, samtidig som Thorir Hergeirsson & co. må vinne sine siste tre kamper mot Ungarn, Nederland og Spania. Dyhre Breivang oppfordrer de norske jentene til å ikke miste troen, selv om det blir tøft.

– Nå må Norge ha fokus på seg selv og finne tilbake til seg selv. De må finne tryggheten bakover og ta det med seg fremover. Når det er usikkerhet i forsvar tar man med seg den usikkerheten frem i angrepsspillet.

– Uvirkelig

Det er forsvarsspillet som trekkes frem av ekspertene. Det er også det Bent Svele peker på når VG spør håndballprofilen om hva som har gått galt for Norge.

– Det var litt uvirkelig, egentlig. De blir spilt ut av hallen. Det er et stort tap, og måten det skjedde på var vond å se på, sier han.

Han trekker frem følgende punkter som problemene i Norges forsvarsspill:

Store avstander mellom spillerne

Greier ikke å lage mange nok brudd

Periodevis for dårlige i duellspillet

Mangel på samhandling

Ikke kompakte nok

Alt dette bidrar ifølge Svele til at motstanderen, i dette tilfellet Romania – som han karakteriserer som smarte og velspillende – får muligheten til å bygge opp angrep og at Norge dermed ikke klarer å stå imot.

Med bare to dager til den viktige Ungarn-kampen, er det mye å rette på for Hergeirsson. Svele mener Norge må «back to basics».

– Han må sette seg ned å prate med spillerne, så må han gjøre det samme på gulvet. De må tilbake til prinsippene sine. Det er jo stort sett samme gjengen som har vunnet mesterskap før, og de har ikke glemt hvordan man spiller forsvar, sier han, og fortsetter:

– Med det dårlige forsvarsspillet slipper man til for mange skudd, og da blir det også vanskelig for målvaktene. Så kan man si at de kunne tatt mer og at de ikke var spesielt gode de heller, men samtidig er det vanskelig for dem når det er såpass rufsete i rekken foran, sier han om målvaktene Katrine Lunde og Silje Solberg, som fikk henholdsvis 4 og 2 på VG-børsen .

Den mangeårige landslagsprofilen Trine Haltvik mener det fortsatt er håp videre i mesterskapet, men ser at det ikke fungerer.

– Vi må opp med intensiteten og må krige mer i forvar, sier Haltvik.

Haltvik, som nå jobber på toppidretssgymnaset i Skien og med rekruttlaget til Larvik, påpeker at Nora Mørk og Amanda Kurtovic er ute med skade. Men hun kan ikke se hvilke forsvarsspillere de mangler i forhold til i fjor.

Hun påpeker også at Norge i tidligere mesterskap har hatt målvakter med redningsprosent på 60-70 prosent.

– Den type spillere Norge har akkurat nå er kanskje ikke så store så man burde vurdert i forhold til det å ha et alternativt forsvarsspill, sier Haltvik og snakker om det bør endres på det klassiske såkalte "6-0 forsvaret" til håndballjentene.

Hun mener nordmenn har vært bortskjemte med at laget alltid skal ta seg til en semifinale, men at det nå er på tide å tenke at andre nasjoner også har utviklet seg.

– Det er klart vi har store forventninger, men nå får vi et lite svar på at vi også må videreutvikle oss, sier Haltvik.