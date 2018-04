DÅRLIG STIL: Christian Berge har ikke mye til overs for den metoden Veszprém bruker for å legge press på Kent Robin Tønnesen og lagkameratene hans. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Reagerer på trusler om lønnskutt: – Det truer familielivet

Publisert: 05.04.18 10:43

BERGEN (VG) Den ungarske gigantklubben Veszprém har truet med å gi Kent Robin Tønnesen (26) og lagkameratene hans mindre lønn dersom de ikke presterer bedre. Det liker landslagssjef Christian Berge (44) dårlig.

– At de truer med det, er vanskelig. For meg ville det skapt kaos. For meg og min familie. Folk har jo utgifter, og noe slikt som dette truer familielivet, ikke bare spilleren. Det liker jeg ikke, sier Berge til VG.

Han har samlet landslagsgutta for første gang siden EM, for å spille Golden League kommende helg. Deriblant Tønnesen, som kommer rett fra en gedigen Champions League-nedtur.

Først røk klubbens hans, Veszprém, på et svært overraskende syvmålstap mot Bjarte Myrhols Skjern i den første åttedelsfinalekampen av Champions League. Deretter skulle de forsøke å snu nedturen til avansement i returoppgjøret.

Men før den avgjørende kampen la Veszprém ut en mildt sagt spesiell melding på sine hjemmesider:

«Klubben og eierne mener enkelte resultater denne sesongen har vært uakseptable, når det gjelder prestasjon og holdninger. Det er uverdig for en klubb som er mer enn 40 år gammel, og fornærmer enhver som har bidratt og fortsatt bidrar til å skape historie i klubben», het det blant annet i pressemeldingen.

Og:

«Klubben og firmaet bak har bestemt seg for å kutte alt over minimumslønn for førstelagsspillerne og trenerstaben. Klubben vil ta sin endelige avgjørelse ut fra prestasjonene i de neste kampene».

Selv sier Tønnesen følgende til VG:

– Det er ikke så vanlig, men vi må holde fokus på det vi kan. Vi er alle proffe, og kjører på som før. Vi må bare stå sammen om det, og vise at vi fortsatt kan, vise klubben og fansen at vi kan bedre enn det vi har vist i det siste.

Tung exit

Veszprém greide ikke å riste av seg Myrhol og co. under returoppgjøret i Ungarn heller, og håndballgiganten røk på hodet ut av Champions League. Et tøft slag for en klubb som år etter år har brukt mye ressurser og penger på å vinne den gjeve turneringen.

– Det er ille. Veldig ille. Vi har vært blant «final four» de siste fire-fem årene, sier Tønnesen.

Etter at Veszprém truet med å kutte spillerlønningene, har flere reist spørsmålet ved lovligheten i det. Men Tønnesen forteller at han har forsøkt å ikke tenke særlig mye mer på truslene fra klubben, og heller konsentrere seg om det som skjer i den hjemlige serien i Ungarn – som for øvrig ledes av Veszprém.

Ikke uvanlig

Bjarte Myrhol er på samling sammen med Tønnesen, og har en betraktelig bedre følelse etter åttedelsfinalen i Champions League. «Ingen» hadde trodd Skjern skulle ta seg videre på bekostning av gigaklubben Veszprém, men danskene gjorde spådommene til skamme.

– Det gikk over all forventning. Det ble en skikkelig bonus, ikke bare for meg personlig, men for hele byen, hele klubben. Danske medier har omtalt det som en av de største prestasjonene i dansk håndball, sier Myrhol til VG.

Han kjenner Veszprém godt, etter å ha startet sin utenlandskarriere der i 2005. Han tviler på at klubben kommer til å gjøre alvor av truslene om lønnskutt.

– Jeg kjenner klubben fra innsiden, og jeg kan si at dessverre så er dette en litt vanlig reaksjon der nede. Inntil for fem-seks år siden så var dette vanlig praksis i en del klubber, spesielt nedover i Øst-Europa. Det er ikke helt nytt – men jeg tviler på at det blir gjennomført, sier Myrhol.

NB: Myrhols klubb Skjern skal møte Espen Lie Hansens Nantes i kvartfinalen i Champions League.

