Thea Mørk legger opp: - Det er veldig trist

Den 27 år gamle landslagsspilleren dro hjem fra EM med skade, den siste av mange. Nå bekrefter Thea Mørk at hun avslutter håndballkarrieren.

– Det har vært veldig tøft, og veldig hardt, egentlig. Jeg har lurt på hvor lenge jeg kan klare å tyne kroppen. Jeg har forsøkt å nyte alt, men jeg skulle det ønske det var mer. Det er vondt, men ikke noe jeg får gjort noe med, sier Mørk til VG.

Det var TV 2 som først meldte at den 27 år gamle venstrekantens karriere er over.

– Det er veldig trist, men jeg føler meg ferdig. Jeg orker ikke mer, sier Thea Mørk til TV 2.

Den 27 år gamle tvillingsøsteren til Nora Mørk fikk sin mesterskapsdebut i det nylig avsluttede EM i Frankrike - et EM hun måtte reise hjem fra grunnet skade. København-spilleren har slitt med lengre skadeplager, og har blant annet røket korsbåndet tre ganger.

– Kroppen min fungerer ikke til toppidrett. Det hjelper liksom ikke uansett hva jeg gjør, sier en gråtkvalt Mørk til VG.

Hyllet av Nora

Søsteren Nora la ut denne hyllesten på Instagram, kort tid etter at Theas avgjørelse ble gjort offentlig:

– Nora har betydd alt. Hun har vært den aller beste å snakke med. Hun ble veldig lei seg, men hun forstår det jo også, sier Thea Mørk.

Til sammen har hun vært skadet nesten halve karrieren, melder TV 2. Slik så det ut da hun forlot EM i tårer:

– Det var en utrolig følelse å bli tatt ut til mesterskapet. Og det er utrolig trist å ikke kjempe om plassen til OL i 2020, men det er på tide å tenke litt fornuftig, sier Mørk.

Videre sier Mørk at hun skal tilbake på skolebenken og ta opp igjen en master i fornybar energi på Ås, som skal være ferdig i 2020 - like før håndballjentene drar til den japanske hovedstaden.

Thea Mørk var på Larviks Champions League-vinnende lag i 2011 og fikk 18 kamper for det norske landslaget. Men et mesterskap med Norge sammen med søsteren Nora, som selv sliter med korsbåndsskader på rekke og rad, fikk hun ikke oppleve.

– Jeg er veldig spent på hvordan livet uten håndball blir, men jeg har jo hørt at det kan være bra, sier hun avslutningsvis.

Merket lyset sluknet

Landslagstrener Thorir Hergeirsson forklarer overfor VG at han fikk vite om avgjørelsen til Mørk torsdag, og at det ikke kommer som noen «kjempeoverraskelse» på ham.

– Men det er jo veldig trist, først og fremst for Thea, som hadde mål og drømmer om å oppnå noe mer på håndballbanen før hun skulle legge opp. Samtidig har jeg forståelse og respekt for avgjørelsen, etter mange år med utfordringer og skadeavbrudd. Vi merket det litt på henne, at lyset sluknet litt da hun ble skadet i EM, forklarer han.

Han mener at landslaget kommer til å klare seg uten Mørk, ettersom hun i utgangspunktet var en utfordrer til venstrekant-posisjonen - men at de er en strålende kantspiller mindre. Samtidig håper han at hun ønsker seg tilbake til håndballen når hun har fått det litt på avstand.

– Hun er jo en håndballklok jente, og det kan godt hende at det finnes en rolle i norsk håndball som hun kan bekle, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson.