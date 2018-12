MATCHENS HELT: Katrine Lunde jublet vilt sammen med Heidi Løke (til høyre) og Henny Reistad etter storkampen. Bak kommer Marit Røsberg Jacobsen – som scoret fem strake mål mot Nederland. Foto: Bjørn S. Delebekk

Katrine Lunde takker motgangen: – Gjør at jeg holder på ennå

NANCY (VG) Katrine Lunde (38) spilte til 10 poeng på VG-børsen mot Nederland, men kunne ha lagt opp for lengst. Hun takker motgangsperioden for at hun fortsatt satser.

Publisert: 12.12.18 06:51 Oppdatert: 12.12.18 09:02

– Motivasjonen går alltid opp og ned når man er i gamet så lenge. Det er godt å ha vært gjennom noe også. Det gjør at jeg holder på ennå, sier Katrine Lunde til VG.

Hun ble kåret til VMs beste keeper i fjor, men har hatt sportslig tøffe år etter at hun ble mor til Atina i 2015. Etter fem suksessrike år i Györ dro hun til Rostov-Don i Russland. Det ble ikke noen stor suksess.

Heller ikke på landslaget var det flyt. Hun ble vraket til VM i Danmark i 2015 og EM året etter, men kom med til OL i Rio. Det ble ingen braksuksess. VG ga henne bunnkarakteren 1 poeng etter bare en redning på 15 skudd mot Romania.

Altså det helt motsatte av suksessen da ubeseirede Nederland ble knust med 13 mål i Nancy. Slik svarer hun på den første toppkarakteren på VG-børsen siden Ungarn ble slått på Lillehammer på vei mot EM-gullet i 2010.

Her kan du nyte noen av redningene og Norges seier:

– Ja, det er bra. Takk, takk, svarer Lunde – som ligger svært høyt på VGs liste over Norges 100 beste håndballjenter gjennom tidene.

– Er du enig?

– Jeg er veldig godt fornøyd når jeg får tatt noen baller som jeg egentlig ikke skal ta. Så tar jeg dem likevel, svarer Norges målvakt.

– Var den vanskelige perioden viktig for at du ennå holder på?

– Ja, jeg tror det. Man blir mer sugen og innstilt på å ta sine egne valg. Hva har jeg lyst på og hva gidder jeg.

– Uten den kunne du vært ferdig?

– Det er vanskelig å svare på. Man vil jo ikke ha en slik «down», men det er vanskelig å unngå gjennom så mange år, sier Lunde, som også leverte fire strålende målgivende pasninger mot Nederland.

– Vi har veldig bra fart i laget. Det er deilig å bare få ut ballen så fort som mulig. Det er viktig. Gode mål.

Høydepunktet kom da Lunde første leverte en redning fra distanse og plusset på med en glimrende parade fra kanten.

– Den er jeg fornøyd med. Det var en god andreredning, smiler hun.

– Gleder det deg like mye å levere gode kamper?

– Ja, det gjør det. Det er alltid gøy å spille godt, sier Lunde og forsikrer at hun slettes ikke er blitt for gammel til å glede seg til taco-måltiden jentene skulle ha etter kampen.

– Er du litt stolt av å levere dette 38 år gammel?

– Det er veldig bra å få det til. Men jeg tenker ikke på at jeg er så gammel, vet du. Det er rutinen, sier Lunde og dunker VGs journalist i skulderen.

Helle Thomsen påpeker at alderen ikke er noe problem for keeperen Lunde.

– Hun er outstanding, beskriver Nederland-sjefen som også trener Molde.

– Hun er en av de beste keeperne i verden. Dette nivået har hun også levert i Vipers. Hun er hovedgrunnen til at de har slått noen av de beste og er i hovedrunden av Champions League. Jeg har så stor respekt for henne, sier Thomsen etter at Nederland for femte mesterskap på rad har fått rundjuling av Norge.

– Jeg så Katrine da hun kom fra Kristiansand til Aalborg i Danmark for mange år siden. Hun gjør ting 100 prosent profesjonelt. Det hun gjør her i dag er ikke noe lykketreff. Hun har trent så mye i så mange år.

Katrine Lunde har en klar ambisjon om å spille OL i Tokyo i 2020 som 40-åring. Men tenker mer «oppstykket», som hun sier.

– Nå tenker jeg bare frem til jul. Det er jo kanskje viktig å ikke tenke for langt frem, sier hun og innrømmer at det er svært slitsomt å spille mesterskap. Særlig mentalt.

– Noen ganger tenker jeg på om jeg orker, sier hun.

Onsdag må Katrine Lunde uansett raskt ta frem kreftene igjen. Norge avslutter hovedrunden mot Spania kl. 15.45. Ungarn må slå Romania (kl. 18.00) for at Norge skal komme til semifinalen.

– Ja, Ungarn kan slå Romania. Vi kan ikke gjøre noe annet enn å vinne mot Spania og håpe at det skjer, sier hun.

Se hva håndballjentene sa etter utklassingen: