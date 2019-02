VIDERE: Emilie Hegh Arntzen og Vipers har funnet formen også i Europa. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Vipers til kvartfinale i mesterligaen

Vipers tok en knusende 28-21-seier mot slovenske Krim og sikret med det kvartfinaleplass i mesterligaen.

NTB

Publisert: 23.02.19 20:03







Vipers Kristiansand tok en knusende 29-21-seier mot slovenske Krim og sikret med det kvartfinaleplass i mesterligaen

les også Nå spås Katrine Lunde og Vipers europeisk suksess

Vipers er den andre norske klubben i håndballhistorien som er klare for kvartfinale i mesterligaen. Dermed er det duket for en festkveld med europeisk kvartfinalespill i Kristiansand i april.

– Nå har vi følt oss ganske sikre på den kvartfinalen, men det er godt å få det på plass. De store kampene ligger litt bak oss, så veien hit har vært vanskelig. Det har vært en lang vei hit, og jeg er veldig glad at det nå er på plass, sa Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til Viasat 4.

Sørlendingene har nå vunnet seks av sine sju siste kamper i klubbhåndballens gjeveste selskap. Henny Reistad ble kampens store spiller med sju nettkjenninger.

les også Veronica Kristiansen må ta lang pause: – Håper å unngå operasjon

Gjekstad var trener for Larvik som var den første klubben til å avansere til kvartfinale i mesterligaen. Vestfold-klubben gikk helt til topps i 2011.

Knallsterk avslutning

Etter en jevn åpning rykket Vipers ifra og ledet 13-8 etter 20 minutter. Da skrudde Krim på turboen og sørget for 14-14 til pause på imponerende vis.

Vipers-trener Gjekstad var neppe fornøyd med at gjestene ble sluppet inn i kampen, men også starten av annen omgang ble av det jevne slaget. Først det siste kvarteret klarte sørlendingene å rykke ifra de slovenske gjestene.

Rosatrøyene hadde stålkontroll i avslutningen, og Krim klarte kun å score én gang de siste ti minuttene. Vipers kunne til slippe jubelen løs for 29-21-seier og avansement til kvartfinalen.

Klatrer til 2.-plass

Seieren gjør at Vipers klatrer til 2.-plass i gruppa foran Bucuresti på innbyrdes oppgjør. Kristiansanderne har to kamper igjen mot henholdsvis Thüringen og «norske» Györ. Selv om avansementet er sikret, har gruppeplasseringen betydning for hvem som venter i kvartfinalen.

les også Geir Oustorp ferdig i Larvik før han ønsket: – Veldig spesielt

Györ var før runden klare for kvartfinalen og har allerede vunnet gruppa. Storlaget vant toppoppgjøret mot Bucuresti 27-25 lørdag. Rumenerne har også allerede avansert.

Kvartfinalene spilles 5.–7. april og 12.–14. april. Finalen spilles i Budapest 12. mai.