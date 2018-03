Lillesøster Heidi overgikk Frank Løke: – En sorgens dag i familien

Publisert: 25.03.18 21:34

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

HÅNDBALL 2018-03-25T19:34:56Z

Frank Løke (37) må fra nå finne seg i å være nummer to i familien bak Heidi (35) når det kommer til antall kamper for håndballandslaget.

For etter Norges 33–27 seier mot Kroatia står Heidi Løke med 187 landskamper. Det er én mer enn storebror Frank.

– Nå er det dessverre et troneskifte i Løke-familien. Nå er det Heidi som er fus i alt, som får sitte foran i bilen og velge hva slags fyll vi skal ha på pizzaen. Det er en sorgens dag, sier Frank, som medgir at det er bittert å bli forbigått av søstera.

– Det er så deilig, og det er en veldig stor dag. Nå får jeg endelig stoppet kjeften hans, ler Heidi til VG.

Frank Løke , tidligere håndballspiller og nylig Farmen-deltager, er klar på at han ikke unner lillesøsteren bragden med å gå forbi ham på antall kamper.

– Jeg unner henne virkelig ikke å gå forbi meg, sier Frank.

Hvem var best?

Til tross for at lillesøster Heidi har flest kamper, mål og medaljer, er det fortsatt mer å konkurrere om i familien, for hvem var faktisk best?

– Det er ingen tvil om at jeg hadde høyest toppnivå. Jeg er kanskje den mest effektive spilleren som noensinne har spilt, og av de 186 landskampene mine var 185 av de gode, sier Frank Løke.

Heidi er ikke enig i brorens resonnement.

– Jeg er helt uenig med han der altså, sier Løke som rundet 700 mål for Norge i dagens kamp.

– Jeg tenker ikke så mye på antall mål, jeg tenker mer på kampen. Vi scorer mye mål i dag, og det er bra, men vi må jobbe med forsvarsspillet vårt.

– Heidi mangler én ting

Nå har dermed Heidi OL-gull, VM-gull og EM-gull, samtidig som hun har flest landskamper. Dermed er det bare én ting Frank leder over søsteren på.

– Hun har fylt opp skapene med alt av medaljer, men Sandefjord Kommunes idrettspris har hun ikke fått, der leder jeg enda, humrer Frank.

– Jeg visste at han kom til å komme med den, for det er det eneste han har som ikke jeg har. Jeg har heldigvis flere medaljer, skyter Heidi inn.

Men skal vi tro trenings-gale Frank Løke så kunne han selv den dag i dag fått flere landskamper for Norge.

– Hadde jeg fått et halvt år på meg kunne jeg faktisk vært tilbake på landslagsnivå. Det er bare ti kilo opp i vekt og den ballen skulle jeg fortsatt klart å få tak i. Det er det jeg var god på. Det er ikke sikkert jeg hadde hatt behov for et halvt år engang, sier Frank.

Heidi virker ikke helt uenig i brorens hårete mål.

– Når han setter seg et mål når han det ofte, så man skal ikke se helt bort fra det altså. Men han ville hatt mange gode strekspillere å konkurrere mot nå da. Jeg får eventuelt si til Berge at han ikke skal ta han ut, ler Heidi.

Denne artikkelen handler om Frank Løke

Heidi Løke