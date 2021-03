1972-LAGET: Foran f.v.: Roger Hverven, Finn Urdal, Arnulf Bæk (mellom rekkene), Pål Bye, Per Søderstrøm, Jan Økseter, Inge Hansen, Carl Graff-Wang (mellom rekkene), Harald Hegna. Bak fra v.: Per Ankre, Harald Tyrdal, Ulf Magnussen, Torstein Hansen, Sten Osther, Jon Reinertsen, Pål Cappelen. Bildet er trolig tatt rett etter OL-kvalifiseringen i Spania i mars 1972. Foto: Erik Thorberg

Norge OL-klare etter 49 år: − Dette laget kan kjempe om gull

(Norge-Sør-Korea 44–31) Bildet over er 49 år gammelt. Endelig er Norges håndballherrer igjen OL-klare. Heltene fra 1972 tror Christian Berges menn kan kjempet om gullet.

– Jeg ser ingen grunn til at de ikke skal hevde seg helt i toppen i OL. Det er jo ingen forskjell på VM og OL, sier Sten Osther (73), som var playmaker på 1972-laget, når VG ringer ham på dagen for at Norge kvalifiserer seg for OL og han selv fyller 73 år.

– De slet riktignok litt i siste VM, men det er bare små nyanser som skal til. Dette laget er godt nok for å kjempe om OL-gullet.

Inge K. Hansen (74) er enig:

– Det har blitt et veldig godt lag - med Sander Sagosen som den naturlige lederen. Jeg tror de kan hevde seg veldig bra.

– Dette betyr mye for norsk håndball. Nå blir det OL for begge kjønn. Herrene har gjort det på sin måte, uten noen misunnelse for kvinnenes suksess. Der har håndballforbundet gjort en veldig god jobb. Og Christian Berge er en veldig god leder, sier Inge K. Hansen, som vet det meste om å lede. Han var konsernsjef både i Statoil og Aker Kværner.

2021-LAGET: Fra v.: Bjarte Myrhol, Sander Sagosen, Magnus Fredriksen, Petter Øverby, Kristian Sæverås, Kent Robin Tønnesen, Magnus Jøndal, Kristian Bjørnsen, Gøran Johannessen, Christian O’Sullivan, Harald Reinkind, Torbjørn Bergerud, Thomas Solstad, Kevin Gulliksen, Alexander Blonz og Magnus Abelvik Rød. Foto: Aleksandar Djorovic

1972-laget ble nummer ni. Dette året var første gang herrehåndball sto på det olympiske programmet. Lekene ble preget av terroraksjonen mot den israelske troppen. 17 mennesker ble drept, 11 av dem idrettsfolk, i «München-massakren».

– Vi var naboer med israelerne, så det preget oss naturlig nok, sier Inge K. Hansen.

OL-turneringen 12 lag kvalifisert.

To grupper med seks lag i hver.

De fire beste i hver pulje til kvartfinalene.

Menn og kvinner spiller annen hver dag. Det betyr at det kan bli en norsk kamp hver eneste dag i hele OL om begge går til finale eller bronsefinale. Vis mer

Etter seirer over de søramerikanske lagene Brasil og Chile, var heller ikke Sør-Korea noen målestokk for det norske laget. Søndagens kamp endte med seier 44–31.

– Vi viser klasse. Vi gjør jobben. Nå gleder jeg meg sinnssykt til at OL starter, sier Sander Sagosen på MAX-sendingen.

Kantene Magnus Jøndal og Kristian Bjørnsen var fantastiske før pause, og scoret henholdsvis syv og fem ganger den første halvtimen.

TREFFSIKKER: Endelig løsnet det for veteranen Bjarte Myrhol. Her scorer han ett av sine mål mot Sør-Korea søndag kveld. Foto: Aleksandar Djorovic

– Dette laget kan definitivt kjempe om gullet. De har jo allerede vært i to finaler og tapt, sier Jan Økseter (76), målmann i 1972-troppen.

– Det er veldig morsomt at Norge endelig er OL-klare også for herrer. Det har gått 49 år. De har vært nærme mange ganger, så det er vel fortjent at de endelig er der.

Per Søderstrøm (77) var også målvakt:

– Christian Berge har kommet inn og hatt formidabel suksess. Og de har mye å gå på i forhold til det de har prestert i OL-kvalifiseringen, sier Søderstrøm.

– Vi har et jævlig bra lag nå, og landslagstrener Berge er ekstremt dyktig. Laget har et bredt spekter å spille på i OL, sier Søderstrøm - og forteller at 1972-laget besto av spillere fra Oslo-klubbene og Elverum og at de derfor lett kunne møtes for å forberede seg til München-lekene.

– Dessverre er Torstein Hansen og Carl Graff-Wang døde, så dermed er jeg den eldste nålevende OL-deltakeren i herrehåndball, sier Per Søderstrøm.

Christian Berge valgte å hvile Magnus Gullerud i søndagens kamp. Det svekket forsvarsspillet og gjorde jobben vrien for Torbjørn Bergerud. Men fremover briljerte Norge og scoret stort sett på alt. 1. omgang ga utrolige 24 scoringer til Norge. På 26 forsøk. Bare storscoreren Magnus Jøndal noterte bommer.

Ekstra hyggelig var det at veteranen Bjarte Myrhol (38) traff på hvert eneste skuddforsøk: syv på syv.

– Vi visste at hvis vi leverte varene, så kom vi til OL. Og det har vi gjort. Vi har vært konsentrerte gjennom alle tre kampene, sier Myrhol på MAX-sendingen.

– Innerst inne så visste vi at seieren over Brasil trolig ville gi OL-billett.

Norges scoringsrekord er fra OL-kvaliken før Montreal 1976: 55-5 over Storbritannia.

PS: Trener for 1972-laget var Thor Ole Rimejorde, som har fått sin del av æren for det norske idrettsunderet de siste 30 årene. Han døde i desember 2020.