FAVORITTSPILLER: Ingen tvil om hvem Agnes (til venstre) og Turid Bjørnstad heier mest på. Men nå legger Elverum-keeper Morten Nergaard snart opp. Foto: Jostein Overvik

Bestemor (91) støtter Elverum-legenden: – Penger er ikke alt

ELVERUM (VG) Morten Nergaard (32) kan ha spilt sin siste kamp i Terningen Arena. Elverums veterankeeper gir seg etter sluttspillet. Han får full støtte av bestemor Agnes (91).

– Jeg synes det er bra at han gir seg. Han sier at penger ikke er alt. Han har familie og unger. Jeg støtter ham, sier bestemor Agnes Bjørnstad til VG.

91-åringen har sesongkort og ser alle Elverums hjemmekamper.

– Det er ferdig etter sluttspillet. Det er en hel pakke med forskjellige ting som gjør at jeg gir meg, sier veterankeeperen, som har spilt topphåndball for Hedmark-klubben i nøyaktig halvparten av livet. Men nå fornyer han ikke sin kontrakt med klubben som betaler suksesstrener Michael Apelgren millionlønn.

Bestemoren er fra Sørskogbygda øst i Elverum og har sett håndballkamper siden Jorunn Tvedt – nummer 90 på VGs kåring av Norges 100 beste håndballjenter – og bygdas kvinnelag herjet med serie- og NM-gull på 1960-tallet.

Med dattersønnen på laget har også Elverums herrelag virkelig fått fart på innhøstingen av titler. Morten Nergaard kan vinne sin 14. og siste tittel med seier i sluttspillet.

Med Nergaard i mål kan Elverum vinne sitt åttende sluttspill på rad og havne i Champions League i den femte strake sesongen. Nergaard har vært en nøkkel til at Elverum har overrasket med å vinne 17 og spille fire uavgjort av totalt 40 kamper i Champions League siden 2015.

– Det er surrealistisk å tenke på at dette kan ha vært siste kampen her. Jeg har spilt for Elverum i 16 av mine 32 år, sier Morten Nergaard.

Elverum leder 2–0 i sluttspillfinalen som kårer en vinner i best av fem kamper. Det betyr at Elverum kan sikre tittelen i Sør Amfi søndag kveld.

– Jeg håper jeg har spilt min siste kamp i Terningen Arena. Det betyr at vi vinner 3–0 i kamper. Det er en 50–50-sjanse for at det skjer. Det blir knalltøft å vinne i Arendal søndag, sier han.

Morten Nergaards titler Har totalt vunnet 13 titler med Elverum. Tre seriegull To NM-titler Åtte seire i sluttspillet Vis mer vg-expand-down

– Det hadde vært greit om Morten hadde fått avsluttet på hjemmebane. Men vinner de i Arendal så er det også helt fint, sier mamma Turid Bjørnstad. Hun har fulgt sønnen tett gjennom alle år og har 26 permer med avisutklipp hjemme.

Hun ser en positiv ting med at sønnen nå skal legge opp.

– Nå slipper vi å bli så nervøse lenger. Jeg var helt kvalm i dag også, sa Bjørnstad før forrige kamp, som Elverum vant 30–22.

– Hvorfor vokser dere alltid i et sluttspill?

– Det er vel noe som sitter i veggene i Elverum. Vi vet at vi er best i sluttspill. Vi vet at det smitter over på nye spillere og tar dem med inn i vinnermentaliteten, svarer Nergaard.

– Hvordan skal det fortsette uten deg?

– Nei det går ikke, svarer Morten Nergaard og bryter ut i en stor latter.

Publisert: 19.05.19 kl. 12:50