ENDELIG: Nora Mørk tilbake i landslagsdrakten i storseieren mot Sverige. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Nora Mørk comeback etter 527 dager: – Føles som en evighet

BÆRUM (VG) (Norge-Sverige 36–20) Hun løp rett inn i begivenhetens sentrum. Nora Mørk (28) gjorde et godt comeback for Norge 527 dager etter hennes forrige landskamp.

– Føles som en evighet siden sist. Tilbake på landslaget i kveld, skrev Nora Mørk en Instagram-post før kampen. Tirsdag kveld rundspilte håndballjentene Sverige i Nadderud Arena. Fredag møter håndballjentene Hviterussland i den første av to VM-kvalifiseringskamper.

Mørk entret banen etter 11 minutter og 40 sekunder i Nadderud Arena. Hun grep umiddelbart taktstokken i privatkampen mot Sverige. Marta Tomac ble servert en målgivende med en gang.

– Litt sånn surrealistisk, beskriver Mørk sitt landslagscomeback overfor TV 2.

Oslo-jenta ble brukt som ren angrepsspiller i resten av omgangen og spilte godt i sine 10 minutter. Leverte fem målgivende – tre av dem på gode innspill strek – og scoret også et mål etter en enkel høyre-venstre finte og et skudd via den svenske keeperen Filippa Idhen.

Etter pause fikk Nora Mørk først sjansen de siste seks minuttene både i angrep og forsvar. Hun leverte en fin forestilling og tok et nytt steg mot sitt gamle nivå.

Keeper Silje Solberg var glimrende på hjemmebane i Bærum og ble veldig fint fulgt opp av Andrea Austmo Pedersen de 10 siste minuttene. De nye Vipers-keeperen reddet åtte baller fra knuste svensker.

Også 6-målsscorerne Vilde Ingstad og Emile Hegh Arntzen imponerte sammen med Marta Tomac (5 scoringer).

Mørk ble kneskadet i januar 2018. Hun har ikke spilt på landslaget siden den tapte VM-finalen for Frankrike 17. desember 2017 – det er ett år, fem måneder og 11 dager siden.

Men hun har opplevd det verre før. Skademarerittet mellom 2011 og 2013 holdt henne borte fra landslaget i nesten tre år.

Nå er hun tilbake for fullt etter nye problemer med et kne.

– Jeg skulle likt å se andre som er operert åtte ganger og igjen står i en Champions League-finale. Jeg er veldig stolt. Det har vært jævlig tøft, sa Nora Mørk til VG etter sin ene scoring og sitt ene målgivende innspill i semifinalen av Champions League tidligere i mai.

Stine Bredal Oftedal og Heidi Løke fikk seg begge smeller på treningen mandag og spiller ikke. Begge blir etter alt å dømme klare igjen til møtet med Hviterussland om tre dager.

Veronica Kristiansen har en lengre pause fra håndballen for få bukt med sine skadeproblemer - og spiller ikke disse kampene.

Publisert: 28.05.19 kl. 20:41 Oppdatert: 28.05.19 kl. 20:58