TIL POLEN: Alt tyder på at Arne Senstad blir polsk landslagssjef. Her som Storhamar-trener med landslagsaktuelle Tonje Enkerud bak. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Trenerkaos i Storhamar: – Jeg følte meg lite verdsatt

Toppklubben Storhamar opplever trenerkaos bare fem dager før seriestart i håndball. Nå tyder alt på Arne Senstad (50) blir polsk landslagssjef. Etter en uke med sterke følelser og flere snuoperasjoner.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Totningen sier selv at det ikke er endelig avklart at han tar over de polske jentene fra 1. september. Det har vært tøffe tak i Hamar siden saken ble offentlig kjent sist mandag.

– Dette braket løs i feil rekkefølge, sier Arne Senstad til VG. Han medgir at de siste dagene har vært preget av mange følelser etter 11 år i klubben. Han ble kåret til årets trener i eliteserien både sist sesong og i 2012.

les også Skadene herjer hos håndballjentene: Veronica Kristiansen kan miste VM

Senstad ønsket å kombinere de to jobbene, men onsdag fikk den rutinerte treneren beskjed om at det var ikke var aktuelt. Klubben ga dessuten beskjed om at de ikke før over nyttår kan avklare om Senstad var ønsket som trener i fremtiden. Kontrakten går ut etter denne sesongen.

– Jeg følte meg lite verdsatt. Jeg respekterer at Storhamar har det synet. Men da følte jeg meg liten, sier Senstad.

Nå går Storhamar – hovedutfordrer til Vipers Kristiansand om seriegullet – likevel mot torsdagens seriestart mot Follo med Senstad som trener. Han skal ifølge styremedlem Roger Jenssen også lede Storhamar mot Sola 1. september og Fredrikstad tre dager senere.

Storhamar hang godt med, men tapte sluttspillfinalene mot Vipers:

– Han har mye av æren for at klubben er der vi er i dag. Det er viktig for oss å gi Arne denne muligheten, hevder han. Men Storhamar kunne ikke være med på en delt løsning for hele kommende sesong.

– Vi har fortsatt ikke fått noe skriftlig i denne saken. Vår vurderingen at risikoen var for stor. Vi redde for at vi skal bli den tapende parten, sier Jenssen til VG.

Han opplyser at klubbledelsen nå avventer en skriftlig henvendelse fra det polske håndballforbundet. Senstad mener han har gjort sitt med å holde Storhamar muntlig informert om å kontakten med Polen.

– Storhamar syn overrasker meg. Jeg mener jeg kunne ha håndtert de to jobbene den kommende sesongen, sier Senstad og argumenterer med at han ville fått bedre tid uten 80 prosents jobb som lærer. Polen skal dessuten ikke til VM i Japan i desember.

les også Elverums nye tilskuermål: Overgå VM-finalen fra 1999

Han trente Storhamar fra 2006 til 2012 og tok igjen over Hamar-laget da de i 2015 ble flyttet ned i 1. divisjon på grunn av svak økonomi. Sist sesong tok klubben sølv bak Vipers i alle norske turneringer. Senstad medgir at tidspunktet for trenerkaoset er meget dårlig. Fredag kveld samlet han spillerne.

– Jentene takler dette godt. Etter to dager er jeg glemt. Det finnes nok av gode trenere som ønsker å trene Storhamar, sier han.

Storhamar ønsker seg en langsiktig løsning – en trener for de neste tre sesongene. Arne Senstad vil i Polen sannsynligvis få med seg den polsk bosatte nordmannen Reidar Møistad som en av sine assistenter. Han har tidligere trent toppklubben Koszalin.

Publisert: 24.08.19 kl. 12:48

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post