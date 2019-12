GODE VENNER: Silje Solberg og Nerea Pena kjenner hverandre godt. Fredag møtes i duell om å komme til VM-finalen. Foto: NTB scanpix/AFP

Solberg kan ødelegge bursdagen til lagvenninnen

KUMAMOTO (VG) Silje Solberg (29) og Spania-stjernen Nerea Pena har hatt mye kontakt i VM. Men fredag kan Norges keeper komme til å gjøre 30-årsdagen sur for lagvenninnen fra Siófok.

– Det vil tiden vise. De fleste sier at det er fordel keeper, men Pena er en smart spiller, svarer Solberg på VGs spørsmål om hva det betyr å kjenne Spanias viktigste spiller så godt i en duell.

Hun forteller at hun har holdt kontakten med Pena under VM. Spania bor som Norge på ANA Crowne Plaza i Kumamoto.

– Men vi har ikke snakket om at vi kan møtes. Vi har bare heiet på hverandre under VM, forteller Solberg.

Nerea Pena Abaurrea kom til verden 13. desember 1989 i Pamplona i Baskerland. Solberg skal gjøre sitt beste for at 30-årsdagens hennes ikke blir noen fest – i hvert fall ikke ute på håndballbanen.

– De har en bra Pena i midten. Hun skyter bra og er flink til å fordele baller og en nøkkel. Jeg spilte også med høyrebacken Mireya Gonzales i fjor, forteller Solberg.

De to bakspillerne scoret henholdsvis fire (Pena) og tre mål (Gonzalez) da det ble kraftig bakoversveis mot VM-favoritten Russland onsdag. Spania tapte 26–36. Alexandrina Barbosa ble spansk toppscorer med seks. Solberg kjenner også den tidligere portugiseren godt fra mange tidligere kamper.

– Jeg synes de har et bra lag som spiller en litt annen type håndball. Den skal det bli morsomt å prøve seg mot, sier hun drikkende på Pepsi i pressesonen etter seieren over Tyskland. Hun skal på dopingkontroll og trenger væske i kroppen.

Igjen leverte Solberg avgjørende redninger på slutten.

– Det er det viktigste. Så jeg er veldig glad for det. Da betyr det ikke noe at jeg står en dårlig kamp resten, sier hun og legger til:

– Det er veldig godt for meg at vi scorer så mye fremover. da går det an å slippe inn noen baller også.

Spania åpnet mesterskapet strålende, men har fått litt mer trøbbel etter hvert. De mistet en stor ledelse i 28–28-kampen mot Sverige og imponerte heller ikke da vertsnasjonen Japan ble slått 33–31 tirsdag. Det er ingen tvil om at kurven har vært fallende.

– Bør ikke Norge ha en fysisk fordel på Spania i kamp ni?

– Ja, det synes jeg. Jeg synes vi viser mot Tyskland at vi orker å kjøre etter dem og at vi er de som står igjen med poeng. Vi har mer å gå på. Vi håper vi er bedre trent enn dem, svarer Silje Solberg.

Hun har en lang historie i å spille mot Pena. Målvakten fra Bærum vant sitt første gull I EM 2014. Da sto hun en god finale mot nettopp Spania, men Nerea Pena smalt inn 10 mål.

– Ja, ja. Jeg elsker å møte Norge, svarte Pena på VGs spørsmål før møtet med Norge i OL 2016.

Men den kampen endte med tap for Spania. Håndballjentene knuste Spania med åtte mål i VM for to år siden og fulgte opp med en seier på syv i fjorårets EM.

Det er ingen tvil om hvem som er favoritter når Norge for første gang inntar Park Dome fredag kl. 12.30 norsk tid.

– Det er et bra lag som bygger for VM som de har på hjemmebane i 2021. Vi skal være ydmyke å gjøre forarbeidet godt, lover Thorir Hergeirsson.

– Hvis vi spiller en god kamp så kan vi slå Spania. Det er oss det kommer an på, bekrefter landslagssjefen.

I VMs andre semifinale møtes Russland og Nederland. I den kampen er Russland enda klarere favoritter enn Norge mot Spania.

Drømmefinalen i VM heter Norge-Russland.

Men så langt frem vil hverken Silje Solberg eller Thorir Hergeirsson tenke.

