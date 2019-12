Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Forbundstopp reagerer på Vipers sin NM-trussel

Kommersiell sjef i håndballforbundet, Jan-Erik Aalbu, er kritisk til Vipers Kristiansands trussel om å droppe NM.

Etter å ha vunnet sin tredje strake NM-tittel vurderer Vipers Kristiansand å droppe deltagelse i norgesmesterskapet neste sesong på grunn av totalbelastning.

– Å droppe NM er vårt eneste virkemiddel for å redusere belastningen hvis det må til. Vi ser jo tendenser til det. Det er en grunn til at halve landslaget er skadet, sier Vipers Kristiansands trener Ole Gustav Gjekstad til VG.

– Vipers har masse landslagsspillere og det gjør den norske ligaen veldig mye mer attraktiv. Det er en utfordring på flere felt, og jeg forstår Ole Gustav Gjekstad. Men Vipers har mange spillere, og det er vanligvis ikke så lang reisevei, sier Jan-Erik Aalbu.

– Samtidig vil jeg si det er synd for NM om Norges beste lag ikke vil stille i turneringen, fortsetter Aalbu som la ut følgende melding på twitter:

Gjekstad er ikke enig.

– Andres vurdering om hvilke spillere vi bør spille med blir synsing. Vi har ikke en tropp hvor vi kan utelate landslagsspillere. Jeg tenker at jeg tror Vipers bør vurdere hva som er best for Vipers, svarer Gjekstad.

Høyst sannsynlig skal flere av Vipers sine spillere spille OL i Tokyo til sommeren, og til høsten blir Champions League utvidet. 16 klubber blir fordelt på to puljer. Det gir 14 kamper i gruppespillet. Høsten blir svært tett og avsluttes med et nytt EM for kvinnene i desember.

– Jeg har sett på planen for høsten. Jeg skjønner virkelig ikke hvor vi skal få plass til cupkampene når Champions League blir utvidet. Da må vi tilfelle spille tre kamper i uka, sa Heidi Løke etter NM-gullet.

Aalbu er gammel trener selv og sier han forstår at Vipers har stor totalbelastning, men mener likevel at klubben har nok spillere til å kunne stille i turneringen.

– Vil gå ut over hele NM

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad sa til VG etter NM-seieren at spillerne skal få lov til å bestemme, og at dette ikke går ut over noen andre enn Vipers selv. Det er ikke Aalbu enig i.

– Det at Ole Gustav sier at det kun går utover Vipers er feil. Det går ut over hele NM hvis turneringen mister landets beste lag, sier Aalbu og presiserer at han er kommersiell sjef og ønsker at turneringen skal være like gjev å vinne.

Gjekstad skjønner Aalbus side av saken, men sier at Vipers har arbeidsgiveransvar for sine spillere og må ta hensyn til deres helse, og legger til at alle har lyst å spille NM.

– Jeg håper vi kan komme til gode løsninger hvor Vipers er med, avslutter Aalbu.

Publisert: 30.12.19 kl. 13:47

