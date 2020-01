POPULÆR: Sander Sagosen er journalistenes yndling i håndball-EM. Mandag hadde han pressekonferanse. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Sagosen har lagt på seg 15 kilo muskler

MALMÖ (VG) Sander Sagosen (24) sier at han har lagt på seg 15 kilo muskler – fra 85 til 100 kilo siden han forlot Norge for drøyt 15 år siden. Han sier at han henter inspirasjon fra Karsten Warholm og Leif Olav Alnes i EM.

– Jeg har en sult i dette mesterskapet som jeg hele tiden angriper. Jeg er aldri fornøyd, selv om det går på skinner – jeg spiller bra, laget spiller bra.

– Vi er ikke fornøyd selv om vi nå har fem seirer på fem mulige. Heller ikke om vi har syv seirer av syv mulige etter hovedrunden. Målet er ni av ni etter EM, sier Sagosen. Det betyr altså at Norge også vinner både semifinale og finale.

Sander Sagosen topper alt av statistikk så langt i EM: Både 42 mål og 33 målgivende er suverent best av alle.

– Jeg har aldri vært en bedre håndballspiller enn jeg er nå. Målet er hele tiden å utvikle meg, sier han på en pressekonferanse mandag – dagen etter at Norge sendte Sverige ut av EM.

På spørsmål fra dansk TV om hvor mye han har lagt på seg i muskler de siste årene, svarer han:

– Jeg veide vel 85 kilo da jeg forlot Norge. Nå ligger jeg på cirka 100.

Sander Sagosen dro til Aalborg i 2014 og har de tre siste sesongene spilt i Paris Saint-Germain.

Trønderen har ikke hatt en eneste dårlig kamp til nå i EM. På spørsmål om hvordan han skal klare å prestere like bra de neste fire (?) matchene, svarer han:

– Jeg vil virkelig! Jeg ser på Karsten Warholm og Leif Olav Alnes – ser hvordan de ufarliggjør idrettsprestasjoner. Vi er privilegerte som får lov til å være her og spille og kose oss. Jeg henter absolutt inspirasjon hos dem.

Norge er så å si klar for semifinalen og har Island (tirsdag) og Slovenia (onsdag) i sine to siste matcher i den såkalte hovedrunden.

Island har vunnet de seks siste møtene med Norge i mesterskap, og Sagosen har vært med på de to siste av dem.

– Men vi tenker ikke på historien. Vi tenker på kampen tirsdag, sier Sander Sagosen.

Sander Sagosen stiller opp for mediene hver eneste dag, i plenum fordi interessen for ham er så ekstrem.

