KRISE: Trener Kristian Kjelling mener situasjonen til Drammen HK er kjipt for alle. Her fra NM-finalen mot Bodø i 2017. Foto: Trond Solberg

Håndballstorhet i økonomisk krise: – Det er tøffe tilstander

Hele herrelaget til Drammen HK er fristilt. Spillerne kan gå til nye klubber om de ikke godtar lønnskutt, melder Drammens Tidende.

Oppdatert nå nettopp

På grunn av anstrengt økonomi i kjølvannet av viruspandemien må DHK inn og reforhandle løpende kontrakter for å spare penger. Samtidig gis spillerne da mulighet til å bytte arbeidsgiver.

– Den økonomiske situasjonen er sånn at styret har et ansvar for å sørge for at klubben består. Vi verken tør eller vil gamble på at inntektene vil øke med en million i løpet av høsten, sier klubbleder Svein-Erik Bjerkrheim til Drammens Tidene.

les også FHI om håndball-EM i desember: – Blir vanskelig

Onsdag hadde han møte med spillerne.

– Vi må ned i lønn, så det er litt økonomisk krise. Det er ingen som vil ned i lønn, men vi må gjøre det for at det skal gå rundt. Som det er nå er jeg villig til å gjøre det, sier Espen Lie Hansen (30) til VG.

– Det var godt å få en situasjonsrapport og høre hvordan de tenker fremover. Bjerkrheim er en mann med blått hjerte, og han har tatt tak her. Det er godt å vite at han har fått til ting tidligere, og det gir en trygghet, sier profilen Joakim Hykkerud (34).

Han bekrefter til Drammens Tidene at han blir med videre.

Det ønsker Lie Hansen også å gjøre, men han utelukker ikke en retur til utlandet. 31-åringen returnerte i fjor sommer til Drammen etter åtte års proffliv i utlandet.

– Det finnes bare én klubb i Norge for min del, så det skal ganske mye til for å spille et annet sted. Det finnes muligheter i utlandet, men det er veldig usikkert. Aller helst vil jeg ordne det med Drammen, sier Lie Hansen.

Treneren Kristian Kjelling (39) mener klubben gjør klokt i å ta forholdsregler.

– Det er tøffe tilstander i Drammen HK, som for mange andre nå, sier Kjelling til VG, og forteller at han er permittert noen prosent tilbake.

– Dette er kjipt for alle. Men jeg glad for å ha en arbeidsgiver som kikker fremover og ikke ønsker å komme i en situasjon i oktober der de plutselig er nødt til å komme med drastiske tiltak. Det er fornuftige og kompetente folk som tar kuttene nå. Så får vi håpe at alle blir med videre, sier treneren til DT.

Publisert: 13.05.20 kl. 15:05 Oppdatert: 13.05.20 kl. 16:06

Les også

Fra andre aviser