KAPTEIN & EKS-KAPTEIN: Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal (til venstre) og Norge tidligere kaptein, Marit Malm Frafjord. Sistnevnte er nå NRKs ekspert i EM.

Liker ikke lang pause i EM: − Det er utfordrende

LJUBLJANA (VG) Alt tyder på at håndballjentene får nesten fire døgns pause mellom gruppespillet og hovedrunden i EM. Det har nesten aldri skjedd før.

Norge får tre kampfrie dager i den slovenske hovedstaden om Ungarn ikke slår håndballjentene med seks mål eller mer tirsdag kveld.

– Vi vil jo gjerne slå og Ungarn og gå inn i hovedrunden med fire poeng. Men det er ikke for å få disse fire døgnene mellom kampene, understreker Stine Bredal Oftedal.

Hennes forgjenger som kaptein for håndballjentene, Marit Malm Frafjord, er ingen tilhenger av kamppausen som for Norges del høyst sannsynlig vil vare fra tirsdag kveld kl. 22.00 til lørdag kveld kl. 20.30.

– Jeg ville aldri foretrukket tre fridager på rad i et mesterskap. Maks to. Normalt er det jo også en reisedag. Men det har ikke Norge i dette EM, påpeker Malm Frafjord som aldri opplevde tre fridager i sine 13 mesterskap for Norge.

Nå er hun EM-ekspert for NRK.

– Hvor hardt skal en trene? Man skal ikke gå sliten inn til en viktig kamp. Det gjelder å finne balansen. Det er utfordrende, mener 36-åringen som tror jentene får hjelp med «tips og triks fra Olympiatoppen».

Fysisk trener Benjamin Jensen er på plass i Ljubljana frem til lørdag.

Marit Malm Frafjord vant hele åtte mesterskapsgull for Norge. Det siste kom i EM for to år siden.

– Jeg husker at vi foran semifinalen mot Danmark spilte en betydningsløs kamp. Da begynte vi tidlig å se video av danskene. Det er selvsagt individuelt, men for min del ble det nesten for mye forberedelser. Vi var litt sånn krampaktig da semifinalen startet, husker hun.

Akkurat nå ligger det av til at Sverige kan bli Norges motstander etter fire døgn fri.

– Jeg tror det blir viktig å bruke den såkalte av-knappen. «Skru av» håndballhodet og ikke bruke opp all energien for tidlig. Hvis du spiller kampen for mange ganger i hodet så kan du bli sliten av det, beskriver Malm Frafjord.

– Marit er «spot on». Det finnes feller vi kan gå i. Det er utfordringer. Vi må prøve å finne en god balanse, sier Stine Bredal Oftedal.

Hun har en eneste gang opplevd tre kampfrie dager inne i et mesterskap – i EM for fire år siden. Ellers må vi tilbake til OL i Sydney i år 2000 for å finne forrige gang kampprogrammet hadde en så lang pause.

– Vi er ikke vant til at det er sånn i mesterskap. Det pleier å være to fridager inkludert en reisedag. Nå har vi tre fulle dager og ingen reise. Det er spesielt sånn sett. Men vi har det jo slik i klubb. Så individuelt så bør vi kunne takle det likevel, mener Bredal Oftedal.

– Vi kunne godt latt være å ha tre dager fri. Jeg skjønne det ikke, sier Katrine Lunde.

– Det behøver ikke være negativt, men jeg hadde ønsket å spille oftere. Vi er inne i rytmen i mesterskap, legger hun til.

– Det er viktig å koble av og jeg tror det er viktig å finne på noe utenfor håndball. Vi kan ikke bare «henge» på rommet og vente på neste kamp, mener Lunde. Hun understreker at hun viss forståelse for at det er lagt inn lenger pause med hensyn til hver enkelts fysikk og helsetilstand.

– Spillerne har jo jobbet for et mindre hektisk kampprogram. Sånn sett er det jo bra, sier Lunde, som i 2004 ble europamester etter åtte kamper på bare 11 dager i tre forskjellige byer.

I år gjøres de åtte kampene frem til EM-gullet unna på 17 dager.

LANGT TØFFERE: Katrine Lunde jubler med Karoline Dyhre Breivang i EM for 18 år siden. Norge vant gull etter å ha spilt åtte kamper på bare 11 dager.

– Det gjelder det å bruke de tre dagene godt. Vi trenger å koble av litt samtidig som vi må holde oss litt inne i «boblen», sier keeperkollega Silje Solberg-Østhassel.

– Vi er ganske rutinerte på det og er vant til å spille to-tre kamper i uken i klubb, mener hun

– Jeg velger å se på muligheten som ligger i det. Vi tar de vi får, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson.

Han minner om at alle EM-lagene som går videre til hovedrunden på et tidspunkt får en solid pause. Norge vil med stortap for Ungarn tirsdag få tre kampfrie dager fra søndag.

Landslagssjefen har ikke bestemt seg for om han vil gi spillerne en hel fridag.

– Det kommer an på status, tilstand og klima i både hode og kropp, sier han og sier at «muligheten er god» for at onsdag blir en fridag hvis det går bra mot Ungarn.

Norge - Ungarn kan du se klokken 20.30 tirsdag. Den går Viaplay og TV3.