KIEL-PAR: Harald Reinkind startet sammen med Sander Sagosen for Norge. det likte ikke Viaplays ekspert.

Ble refset av dansk ekspert: − Boldsen om det

KRAKOW (VG) (Norge – Nord-Makedonia 39–27) Viaplay-ekspert Joachim Boldsen refset Norges startoppstilling. Etter storseieren over Nord-Makedonia svarer det norske VM-laget dansken.

Den erfarne eksperten mente før kampstart i Norges 12-målsseier at Jonas Wille bommet i to av seks posisjoner. Han skjønte hverken at Christian O’Sullivan – til daglig forsvarsklippe i Magdeburg – bare skulle spille angrep. Og han mente også det var feil å starte med Harald Reinkind i stedet for Magnus Abelvik Rød på høyre back.

– Boldsen om det. Vi vant med 12 til slutt. Ingen som vet hvordan fasiten hadde vært om vi hadde begynt annerledes. Men det får Boldsen stå for, svarer Harald Reinkind som leverte fire scoringer og en solid åpningskamp.

– Jeg skulle gjerne sett at vi hadde Abelvik Rød fra start. Han har spilt begrenset i høst – Reinkind er også fin, men jeg skjønner det ikke, sa den tidligere danske europamesteren i Tauron Arena før kampstart. Boldsen mente at Norge ville vinne VM-premieren uansett startoppstilling.

VIAPLAY-EKSPERT: Joachim Boldsen (i midten) sammen med Viaplays anker, Ørjan Bjørnstad (til venstre) og ekspert Ole Erevik i et tidligere mesterskap.

– Etter min mening er ikke dette den beste start-syveren Norge kan stille. O’Sullivan har nærmest spilt null minutter i angrep i Magdeburg, han spiller kun forsvar, noe han gjør fantastisk. Nå spiller han plutselig angrep og ikke forsvar, den disposisjonen forstår jeg ikke, sier dansken.

Jonas Wille tok også sitt originale grep med å kjøre lagkapteinen bare i angrep i Norges VM-oppkjøring sist uke.

– Det blir ikke siste gang vi gjør det slik i VM heller, svarer han.

– Det er ikke så mye å si til det, sier Wille om Boldsens mening.

– Vi ville ha Sander Sagosen i gang i matchen og hadde en avtale om at den som er nærmest benken av Sagosen og O’Sullivan bytter. Og det er O’Sullivan. Så det var et ganske logisk valg. Og så har vi Sagosen som spiller mye med Reinkind i Kiel og Gøran Johannessen som spiller mye med Abelvik Rød i Flensburg. Derfor gjorde vi det slik, forklarer Jonas Wille, like rolig som fornøyd etter kalasseieren i åpningen.

STORSEIER: Jonas Wille opplevde 12-målsseier i sin første VM-kamp som landslagssjef.

Smilene var brede i intervjusonen. Christian O’Sullivan er veldig fornøyd med at rollen hans er blitt snudd på hodet fra hverdagen i det tyske klubblaget.

– Jeg tror dette er en veldig fin måte for oss å spare krefter på. Egentlig skal Sander å jeg bytte på hvem som gå inn på benken i forsvar. Men jeg er lutt raskere hjem enn det Sander er. Da blir det at han står mye på både forsvar og angrep i første omgang i hvert fall, sier O’Sullivan, som kom inn som toveisspiller en periode etter pause.

– Jeg synes både Sander, Gøran (Johannessen) og jeg kom fint inn i den rollen, sier kapteinen etter at Sagosen hadde brukt all spilletiden til å dominere før pause. Med norsk 18–11-ledelse var poengene allerede fordelt.

Info FAKTA og VG-BØRS Norge – Nord-Makedonia 39–27 (18–11) Tauron Arena, Krakow. T: 6000. Toppscorer Nord-Makedonia: Filip Taleski 7. Dommere: Adam Biro/Oliver Kiss, Ungarn. Utvisninger: N: 2x2 min, N-M 3x2 min. VG-børsen: Torbjørn Bergerud 4 6 redninger/27 skudd Kristian Sæverås 5 3 redninger/8 skudd Vetle Eck Aga 6 Ingen skudd Sander Sagosen 9 BB 6 mål/8 skudd - 1 feil Sebastian Barthold 6 5 mål/6 skudd Sander Øverjordet 5 1 mål/2 skudd Petter Øverby 6 3 mål/3 skudd - 1 feil Kristian Bjørnsen 3 0 mål/ 2 skudd Magnus Gullerud 6 4 mål/4 skudd - 1 feil Gøran Johannessen 5 2 mål/4 skudd - 1 feil Christian O’Sullivan 6 3 mål/3 skudd - 1 feil Harald Reinkind 7 4 mål/5 skudd Kevin Gulliksen 6 5 mål/6 skudd - 1 feil Magnus Abelvik Rød 8 6 mål/6 skudd Vis mer

Magnus Abelvik Rød ventet i 18 minutter før pause og et kvarter i 2. omgang. Han leverte seks mål på seks skudd om mye bra spill på en spilletid som var under halve kampen.

– Jeg reagerte ikke på spilletiden i det hele tatt. Vi er et team og Harald (Reinkind) er en verdensklassespiller. Dette handlet om at begge skulle få «feelingen». Jonas (Wille) hadde bestemt seg for at Harald skulle starte i dag og da handler for meg om å «backe» ham fra start. Så skulle jeg komme inn å spille mitt spill da jeg fikk muligheten, forklarer han.

Lørdag er treningsdag for de norske VM-spillerne. Neste VM-kamp kommer søndag kveld mot Argentina. Alt annet enn en solid norsk seier vil være en skuffelse. Tirsdag bør det vente gruppefinale mot Nederland sør i Polen.