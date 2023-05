Vipers Kristiansand etter seier i finalen i Champions League i fjor.

Champions League-semifinale i håndball: Vipers mot Györ

Tittelforsvarer Vipers Kristiansand møter Györ fra Ungarn i Champions League-semifinalen i håndball. Sluttspillet avvikles i Budapest første helgen i juni.

NTB

Trekningen ble foretatt tirsdag. I den andre semifinalen lørdag 3. juni spiller FTC Hungaria (Ungarn) mot Esbjerg (Danmark). Dagen etter venter finale og kamp om tredjeplass.

Vipers har vunnet de to siste mesterligafinalene. Vipers slo nettopp Györ 33–31 i finalen sist år. Györ vant turneringen de tre siste gangene før Vipers tok sine to titler.

Det er altså klubbene som har vunnet de fem siste gangene som møtes i semifinalen i Budapest, i en hall som tar opp mot 20.000 tilskuere. Vipers kunne ikke fått en vanskeligere semifinalemotstander.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad hadde følgende kommentar til NTB etter trekningen:

– Artig trekning. Györ er en tøff oppgave, men jeg tror deres spillestil passer oss godt. Vi slo dem i finalen i fjor, og jeg mener vi har et bedre lag i år, sier Gjekstad foran Budapest-dagene.

Fullt hus

Györ har fire norske spillere i stallen, men bare to av dem er disponible i final four, og det er Kari Brattset Dale og Norges landslagskaptein Stine Bredal Oftedal. Keeper Silje Solberg-Østhassel er gravid og ikke aktuell for finalehelgen, og det er samme er status for Veronica Kristiansen.

Det er ventet at hallen i Budapest vil være helt utsolgt begge dager. To ungarske lag deltar, og det pirrer publikum.

Mange norske

Esbjerg, som møter Budapest-laget FTC Hungaria, har seks norske spillere i troppen. Blant dem er Nora Mørk og Henny Ella Reistad.

Gjekstad slutter som Vipers-trener etter mesterligakampene. Han overtar danske Odense i løpet av sommeren.

