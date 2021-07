VEIEN VIDERE: Seieren mot Argentina åpner veien mot OL-kvartfinalen for Sander Sagosen og Norge. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Sagosen om kvartfinalen: Vil helst unngå Danmark

TOKYO (VG) Alt tyder på håndballherrene spiller kvartfinale i OL tirsdag. Det er ingen tvil om hvem Sander Sagosen vil unngå som motstander.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er 99,9 prosent sikkert at vi er i kvartfinalen, sier landslagssjef Christian Berge etter Spania seier over Brasil onsdag.

Med fire poeng mot de to søramerikanske lagene kan Norge komme til å gå videre fra gruppespillet selv om det skulle bli tap for både Tyskland fredag klokken 14.30 og Frankrike søndag.

Redaksjonelt samarbeid Se alt fra OL i Tokyo på discovery+

– Det ser slik ut. Jeg har ikke sett på regnestykket, men vi skal vinne de to siste kampene også. Vi vil ha en enklest mulig kvartfinale, sier Sander Sagosen.

– Handler det om å unngå Danmark?

– Ja, det vil jeg si, svarer han etter syv scoringer mot Argentina.

les også Argentina bet seg fast – så tok landslagssjefen grep

Mikkel Hansen & co. har vunnet de to siste VM-gullene og har imponert med tre seire i OL-innledningen. For to år siden tapte Norge solid for danskene både i gruppespillet og i VM-finalen. Begge ble spilt i dansk håndballs høyborg – Boxen i Herning.

Sagosen regner med at danskene får med seg Glenn Solbergs ubeseirede Sverige, Portugal og Egypt til cupkampene i Tokyo.

– De tre andre er hipp som happ. Jeg synes Egypt og Portugal er to veldig gode håndballag. Det er Sverige også. Så kvartfinalen blir tøff uansett hvem vi møter.

STORTAP: Sander Sagosen og Norge tapte VM-finalen for Mikkel Hansens Danmark 31–22 for to år siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Hvis møter Egypt eller Portugal så blir kampen litt mer som denne mot Argentina. Mot Sverige blir det en renere kamp og litt mer det vi er vant til, sier han.

Med seier i kvartfinalen er Norge uansett sikret en medaljekamp på OLs neste siste dag.

– Men jeg frykter ingen av dem. Jeg frykter ikke Danmark heller, understreker Sagosen.

Landslagssjef Christian Berge vil ikke si noe om hvem han ønsker seg i en høyst sannsynlig kvartfinale.

– Jeg synes den andre gruppen er veldig bra. Jeg vil ikke plukke ut noen. Skal vi gå langt må vi slå alle, sier han.

Sander Sagosen tok styringen p det meste da Norge tok kontrollen på det fysisk tøffe oppgjøret mot Argentina.

– Det er klart. Jeg har noen kamper og noen titler på baken. Jeg er blitt litt eldre og mer rutinert. Jeg vet at det handler om å holde roen i sånne kamper. For fire år siden så hadde vi kanskje stresset opp da det var 9–9 mot Argentina. Men her klarte vi å slå ballen i bakken, puste ut og gå videre. Det er klasse av oss, mener Sagosen.

les også Folkebørsen: Sagosen tok regi

Han ble kåret til verdens beste håndballspiller allerede i 2018. Argentinas Diego Simonet er klar på at Sagosen ikke har mistet den statusen.

– For meg er Sagosen for tiden verdens beste håndballspiller. Han er store. Han spiller forsvar, han spiller angrep, han spiller intelligent og snakker med dommerne. Han gjør alt godt, mener playmakeren som selv første franske Montpellier til Champions League-finalen i 2018.

Bjarte Myrhol mener Sander Sagosen er i ferd med å finne sin beste form i Japan.

– I deler av denne kampen synes jeg han er den ledestjernen vi trenger. Han setter ned tempoet når det ned, skrur det opp igjen, slår de avgjørende pasningene og scorer flotte mål. En komplett spiller, mener kapteinen.

Sjekk denne fra Kari Brattset: