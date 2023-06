Polsk journalist døde etter Champions League-finalen

Et journalist fikk et illebefinnende og døde i forbindelse Champions League-finalen i håndball. Det bekrefter Det europeiske håndballforbundet EHF.

Kielce ledet 20–22 over Magdeburg i Köln da finalen i 2. omgang ble stoppet i 13 minutter på grunn av at en polsk journalist fikk et illebefinnende på pressetribunen og døde en time etter finalen.

Bild skriver søndag kveld at dødsfallet overskygger Magdeburgs håndballtriumf.

– Det er ekkel stemning arenaen, kommenterte Viaplays Peder Seierstad og kalte hele situasjonen «guffen».

Finalen fortsatte etter personen med illebefinnende ble bragt ut av Lanxess arenaen. Christian O’Sullivan og Magdeburg vant Champions League-tittelen.

Cirka to timer etter hendelsen kom meldingen om at journalisten døde.

