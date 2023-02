Charlottenlund vinner NM finale Junior 20G mellom Charlottenlund og Nærbø under NM I Håndball lørdag. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Charlottenlund vant junior-NM

Charlottenlund vant 32-29 mot Nærbø i NM-finalen i håndball i Arendal. Dermed sikret de mesterskapsgullet året etter finaletapet for Melhus.

NTB

Lørdag spilles NM-finalene for både kvinner og menn i juniorhåndballen. For menn ble Charlottenlund fra Trondheim for sterk for Nærbø i finalen.

Emil Persgård ble vinnerlagets toppscorer. Han sto for ti mål.

NM-tittelen er Charlottenlunds første. Laget møtte Melhus i finalen i fjor og tapte da 31-33.

Kvinnefinalen spilles senere i dag.