Norge er eksperter på semifinaler: – Vi har vært ekstremt flinke

KUMAMOTO (VG) Norge taper nesten aldri en semifinale. Foran møtet med Spania forklarer Heidi Løke (37) og Camilla Herrem (33) suksessen – med topp fysisk form og grundighet i kampforberedelsene.

Håndballjentene har siden EM i Danmark i 1996 vunnet 19 av 22 spilte semifinaler i VM, OL og EM.

Det gir en uttellingsprosent fantastiske 86,3 prosent.

Noe å ta med seg inn i VM-semifinalen mot Spania på «fredag den 13.» i Japan (klokken 12.30 norsk tid på TV 3).

– Vi er et lag som tåler å spille mange kamper på kort tid. Når vi kommer til semifinalen har vi overskudd uansett. Det hjelper oss mye. Vi har ofte merket at motstanderne har begynt å bli slitne, sier Camilla Herrem etter å ha spilt åtte kamper på 12 dager i VM.

– Du har tro på at dere har mer krefter enn Spania?

– Ja, det har jeg og det har vi opplevd flere ganger tidligere, sier hun og følges opp av superrutinerte Heidi Løke, som fylte 37 år torsdag. Hun har gitt det meste for norsk VM-suksess og spiller VM-avslutningen med en kraftig blåveis og brudd i nesen.

– Det er utrolig viktig å ta alle delmålene på veien. Der mener jeg vi har vært ekstremt flinke. Selv om vi har et hovedmål, så må vi alltid ta et mesterskap steg for steg. Dette har vi vært gode på i mange år, sier strekspilleren og mener at veldig mange lag lar seg friste til å tenke for langt frem i mesterskapet.

Begge debuterte i EM for 11 år siden. Norge gruset Russland i semifinalen. Året etterpå fikk russerne revansje i VM-semifinalen i Thorir Hergeirssons første mesterskap som sjef.

Siden den gang har islendingen ledet Norge i 11 mesterskap. Ni av dem har gitt semifinale. Norge har vunnet åtte. Bare OL-semifinalen mot Russland i Rio de Janeiro er tapt. Den husker Camilla Herrem spesielt godt.

Semifinaler under Hergeirsson VM 2019: Spania (kl. 12.30 fredag) VM 2017: Seier 32–23 over Nederland. EM 2016: Seier 20–16 over Frankrike. OL 2016: Tap 37–38 for Russland. VM 2015: Seier 35–33 over Romania. EM 2014: Seier 29–25 over Sverige. EM 2012: Seier 30–19 over Ungarn. OL 2012: Seier 31–25 over Sør-Korea. VM 2011: Seier 30–22 over Spania. EM 2010: Seier 29–19 over Danmark. VM 2009: Tap 20–28 for Russland.

Hverken Herrem eller Løke har noen gang vært i semifinalearenaen Park Dome. Norge kaster ikke bort en time i buss for å prøve ut den store hallen som har fått kritikk for både kald luft og eksoslukt i VM.

Men landslagssjef Thorir Hergeirsson og kaptein Stine Bredal Oftedal måtte stille på internasjonal pressekonferanse i Park Dome natt til torsdag. Begge bagatelliserte problemene i den aller største VM-arenaen.

– Det får vi ikke gjort noe med, sier Bredal Oftedal.

PARK DOME: Thorir Hergeirsson og Stine Bredal Oftedal sjekker finalearenaen i VM. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Hun dominerte VM-semifinalen for to år siden. Lysluggen scoret seks da Nederland ble feid av arenagulvet i Hamburg med sifrene 32–23.

– Det utløser noe i oss, sier hun til VG.

– Når vi står i en semifinale så er det akkurat som et visst press går av. Vårt mål er alltid medalje. Nå vet vi at vi er der vi skal være, forklarer hun.

– Det er noen kilo av skuldrene. Det betyr ikke at vi er mindre klare. Vi må fortsatt gjøre jobben. Men presset kjennes litt mindre.

Camilla Herrem mener det er viktig å kunne slappe av også, se en film, få tankene helt vekk fra håndball. Etter tapet for Nederland sist fredag opplevde jentene overtenning mot Danmark to dager senere.

Ikke noen tvil om hva Camilla Herrem er ute etter i Kumamoto:

– Da skulle vi score 14 mål på et angrep. Vi glemte avtalene og begynte plutselig å gjøre noe annet enn vi hadde planlagt.

Det førte til at Danmark ledet 5–0 før de norske jentene kom til sans og samling. Herrem mener spillerne lærte mye av den kampen og frykter ikke at det samme skal skje i semifinalen.

– For oss handler det om å få folk til å roe seg litt ned. Det er stort å spille semifinale i VM. Men vi må senke skuldrene. Vi skal gjøre det vi har planlagt skikkelig og spille med hjertet utenpå drakten likevel.

Publisert: 12.12.19 kl. 19:05

