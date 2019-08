Espen Lie Hansen på plass i Drammen: – Jeg klarte ikke å åpne hotelldøren i VM

ULLEVAAL (VG) Flyttelasset kom aldri hjem til Norge. Det gjorde derimot Espen Lie Hansen (30). Nå spiller Drammen for gull. Eller «Drømmen by» som han sier det.

Nå nettopp







Espen Lie Hansen var med på VM-bragden i Danmark. Men ikke uten viderverdigheter:

– Jeg klarte ikke å åpne hotelldøren med venstrehånden, forteller han.

Lie Hansen viser fram et venstre håndledd som kan se ut som det har vært gjennom kjøttkvernen. Men nå skal det bli bra.

– Jeg ble operert rett etter VM. Derfor ble det fem måneder uten håndball. Nå har jeg endelig kunnet spille håndball igjen i oppkjøringskampene.

Kristian Kjelling, treneren for Drammen, snakker om at «Espen er en fin fyr å ha i gruppen». TV 2-kommentator Bent Svele fastslår at «det er en stor profil som har kommet hjem til norske ligaen».

les også Norsk bundesligaproff har treningsforbud: – Det er tross alt snakk om hjertet

– Til Drømmen by, sier Espen Lie Hansen selv.

– Det føltes riktig. Jeg har ikke angret en natt. Jeg har vært mange år ute og har fått opplevde mange land og språk. Det har vært en liten reise. Nå ville jeg tilbake.

– Kan dere ta opp kampen med Elverum og ØIF Arendal?

– Jeg håper det. Jeg kommer ikke hjem for å ... Jeg mener – alle vil vinne!

DRAMMEN-TRIO: Fra v.: Kristian Kjelling, Gøran Sørheim og Espen Lie Hansen. Foto: Vidar Ruud

I trenernes årlige tips har Kristian Kjelling tippet Drammen på 1. plass, og Kjelling snakker om at «vi spiller ikke for en ny bronse».

– Med Espen får Drammen masse erfaring og mer bredde. Og et skudd som de kanskje har manglet, sier TV 2-ekspert Bent Svele.

– Og han og Gøran Sørheim kjenner hverandre godt, og så har de Joakim Hykkerud på streken.

les også VG gir deg tabellen og overgangene: Slik blir kvinnenes eliteserie

Espen Lie Hansen har spilt i seks ulike klubber i fire forskjellige land.

– Jeg kommer ikke hjem for å slappe av. Ambisjonene er som før, sier han.

Dette er trenernes tips: 1. Drammen. 2. Elverum. 3. ØIF Arendal. 4. Runar. 5. Kolstad. 6. Bækkelaget. 7. Fyllingen. 8. Haslum. 9. Nærbø. 10. Halden. 11. Follo. 12. Fold-St. Hallvard.

– Og det betyr?

– Jeg har lyst til å fortsette på landslaget. Et mulig OL er jo veldig fristende. Den muligheten har vi aldri hatt før. Og det Kjelling er i ferd med å bygge opp i Drammen, har jeg veldig lyst til å være med på. Nå som Godset ikke gjør det så bra, så må vi i DHK opp i ringa.

les også 25 år etter: Kun én kvinne blant de 24 håndballtrenerne på toppnivå

Flyttelasset fra Frankrike gikk som kjent opp i røyk. På motorveien utenfor Paris begynte det å brenne i flyttebilen.

– Det var verdier for i hvert fall over en halv million kroner, sier han. Lasset var ikke forsikret, og han hadde ingen forsikring.

Publisert: 28.08.19 kl. 19:17







Mer om