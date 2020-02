COMEBACK: Kari Aalvik Grimsbø (til venstre) og Marit Malm Frafjord har opplevd det meste med Norge. Nå gjør begge comeback for å få håndballjentene til OL. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Overraskende uttak: Gamle stjerner vil hjelpe Norge til OL

De har begge to OL-gull. Nå tar Marit Malm Frafjord (34) og Kari Aalvik Grimsbø et tak for å få Norge til sommerens leker i Tokyo. Begge er klar for kvalikkampene i mars.

Nå nettopp

– Jeg stiller opp nå for å hjelpe laget til OL. I utgangspunktet er jeg ikke aktuell for OL-spill. Jeg ønsker å bidra for laget i kvalifiseringen, og det ønsker også Thorir (Hergeirsson), sier Frafjord til NTB.

Strekspilleren ble hentet inn foran OL i Rio for fire år siden også. Det endte med bronse før trønderen var Norges beste spiller da håndballjentene tok sitt hittil siste gull under EM i Sverige for drøye tre år siden.

les også Solberg rammet av krystallsyken: – En god blanding mellom fyllesyke og sjøsyke

Siden har hun både lagt opp og gjort comeback. Nå er Malm Frafjord godt gående med bra prestasjoner for danske Esbjerg i Champions League. Også Kari Aalvik Grimsbø har kommet tilbake på banen i Györ etter kneoperasjonen sist sommer, men spilte ikke da de ungarske mesterne slo Brest sist helg.

Hun kommer inn som målvakt nummer fire i Hergeirssons tropp til OL-kvaliken mot Montenegro, Romania og Thailand i Podgorica om tre uker. Silje Solberg har nylig slitt med krystallsyken og Norge trenger ekstra sikring på keeperplassen.

Her er troppen Målvakter: Emily Stang Sando, Kari Aalvik Grimsbø, Silje Solberg, Andrea A. Pedersen. Kantspillere: Marit Røsberg Jacobsen, Camilla Herrem, Sanna Solberg-Isaksen. Linjespillere: Heidi Løke, Kari Brattset Dale, Marit Malm Frafjord. Bakspillere: Henny Reistad, Veronica Kristiansen, Stine Ruscetta Skogrand, Silje Waade, Stine Bredal Oftedal, Moa Högdahl, Ingvild Bakkerud, Amanda Kurtovic, Kristine Breistøl, Marta Tomac. Vis mer

Veronica Kristiansen, Amanda Kurtovic og Henny Reistad er som ventet tilbake etter skader. Mens Norge mangler Emilie Hegh Arntzen og Malin Aune.

To av de fire nasjonene går til den 12 nasjoner store OL-turneringen. Etter at Norge misset OL i 2004 var både Marit Malm Frafjord og Kari Aalvik Grimsbø med på OL-gullene i 2008 og 2012.

les også Amanda Kurtovic tilbake for fullt: – Sterkere enn noen gang

Det er første gang Norge må ut i kvalik for å komme seg til OL.

– Dette blir utrolig spennende, jeg og laget gleder oss masse. Vi har ikke spilt så viktige kamper på denne tiden av året i hele min trenertid. Og vi har et spennende mannskap som vil slåss for denne OL-plassen, sier anslagssjefen i Håndballforbundets pressemelding.

Publisert: 28.02.20 kl. 16:36

Fra andre aviser