Han er Berges viktigste grep: – Vanvittig viktig for oss

MALMÖ (VG) Christian Berges siste grep for å løfte Norge til gull er å ansette Harald Markussen på heltid. På fritiden jobber manuellterapeuten for Team Ingebrigtsen. Han er håndballguttas ukjente nøkkelmann.

– Han er vanvittig viktig for oss. Vi må ha spillerne friske. Det er første bud. Ellers kan vi ikke være med å slåss om medaljer, sier Christian Berge til VG.

Norge fortsetter EM-ferden mot Sverige søndag kveld.

44-åringen fra Harstad har vært med på mesterskap i 11 år, men siden 1. april i fjor har han jobbet for fullt med tungt belastede kroppene til landslagsspillerne i tyske, franske og danske klubber. Markussen har master i fysioterapi og har to års spesialutdannelse i behandling i muskler og skjelett.

– Harald har vært helt fantastisk for meg, sier Magnus Abelvik Rød. Bakspilleren har siden fredag kveld fått behandling for fingerskaden og mener den ikke skal bli noe problem mot svenskene.

Harald Markussen har besøkt ham flere ganger i løpet av høsten i tyske Flensburg. Siden fulltidsansettelsen har manuellterapeuten til sammen hatt 125 reisedøgn for å jobbe med spillernes fysiske tilstand.

– Han hjelper meg med øvelser, behandling og gjør at jeg kan føle meg «fit» til matcher. Det er deilig å ha ham i tillegg til klubben. Ikke for å være stygg, men Harald har større kompetanse enn de har i Tyskland, sier den ofte skadeutsatte Oslo-gutten. Han mener at Markussen kjenner kroppen hans omtrent like godt som han selv.

– Harald er alfa omega for 90 prosent av troppen. Han er utrolig dyktig. Vi har store apparater rundt oss daglig i profesjonelle klubber, men mange ringer likevel daglig for å konsultere ham, forteller Petter Øverby.

Christian Berge styrer et landslagsbudsjett på 17–18 millioner kroner årlig. Håndballforbundet valgte å gi en tilleggsbevilgning for å få attraktive Markussen på plass. Også Olympiatoppen bidrar med betydelige midler for å få til dette grepet.

– Jeg er veldig fornøyd med det, sier Berge og kaller Markussen «vanvittig flink».

– Han er helt rå. Det sier vel litt at han også reiser med Ingebrigtsen-brødrene ved siden av, sier Berge.

HOLDES I SJAKK: Harald Markussen starter behandlingene av Sander Sagosens knær rett etter kampslutt. Stjernespilleren har i flere sesonger hatt tendenser til jumpers knee-skade i begge knær. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

I fjor var Markussen med Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen på lange treningsleirer både til St. Moritz og Flagstaff i USA. Nå i vinter har han måtte takke nei til å følge Team Ingebrigtsen til Sør-Afrika. Han kaller Gjert Ingebrigtsen og Christian Berge «veldig forskjellige» som trenere. Men synes de er like utålmodige.

– De skulle begge gjerne hatt svar i går, ler han.

– Denne jobben er veldig annerledes enn det jeg er vant til, sier Markussen. Han jobber ut fra hva som er behovet til spillerne og har i mange år samarbeidet med lege Thomas Torgalsen i det medisinske teamet.

– Det kan bli veldig mye i perioder og veldig rolig i andre. Helt annerledes enn å jobbe på en klinikk fra ni til fem, beskriver han. Tidligere jobbet han kun for landslaget på samlinger og i mesterskap.

Nå jobber han like mye mellom de periodene Berge samler troppen.

– Det ekstremt givende for meg som helsearbeider å få jobbe så forebyggende. I stedet for hele tiden å slukke branner. Håndballen har tradisjonelt vært en «brannslukningsidrett». Det har vært satset lite på forebyggende. Men NHF har blitt et foregangsforbund. Så vidt meg bekjent satser ingen andre så mye på helse, beskriver han.

INGEBRIGTSEN-JOBB: Harald Markussen samarbeider også med Team Ingebrigtsen. Her med pappa Gjert under NM i Hamar sist sommer. Foto: Vidar Ruud

I EM jobber Harald Markussen 16–17 timer i døgnet for å holde kroppene til Sander Sagosen & co. i gang etter tøffe smeller og dueller. Mange av spillerne går rett fra kamp til behandlingsrommet på hotellet.

– En fantastisk gruppe og en fantastisk lagkultur. Jeg har lært mye om hva nøyaktighet, lojalitet og hardt arbeid kan føre til, sier manuellterapeuten.

