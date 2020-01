Sverige hjalp Norge – nå venter taktisk hodebry for Berge

MALMÖ (VG) (Ungarn-Sverige 18–24) Norge kan komme til å påvirke sin semifinalemotstander - om det skal bli Spania eller Kroatia. Christian Berge er usikker på hva han skal gjøre. Mange av «Berge Boys» sier at de vil spille for å vinne. Men Sander Sagosen (24) sier de må være «kyniske».

Norge er semifinaleklar i EM takket være hjelp fra Sverige, som vant 24–18 over Ungarn tirsdag kveld.

Onsdag går de avgjørende kampene i hovedrunden: Poenget er at kampen mellom Spania og Kroatia i den andre gruppen går før Norges match mot Slovenia.

Det betyr at Norge kan «legge seg» og bli nummer to i puljen, hvis de ikke ønsker å møte laget som blir nummer én av Spania og Kroatia.

– Vi har ikke diskutert dette. Det er vanskelig, sier en usikker landslagssjef Berge, som under Island-kampen ga spillerne beskjed om at de var klare for semifinalen – selv om det ikke stemte før noen timer senere:

– Det vil være en diskusjon ...

– At dere vil spille på resultat?

– Jeg synes det er vanskelig, for vi vil prestere hver gang vi er utpå der. Det vil vi nok onsdag også, sier Berge - og er klar på at de to kampene burde ha gått samtidig.

– Men dere har hatt trøbbel med Spania. Kanskje dere bør unngå dem?

– Det spiller ingen rolle. Både Spania og Kroatia er kanonlag. Vi får diskutere hva som passer oss best, sier Christian Berge.

Sander Sagosen svarer slik når han får spørsmål om det blir «full gass» også i onsdagens kamp mot Slovenia - hvis Norge allerede skulle være semifinaleklare:

– Det får du spørre Christian om! Jeg har ingen preferanser hvem vi spiller mot i semifinalen. Vi må slå begge to om vi skal ta gullmedaljen. Vi vil gjerne beholde flyten, men samtidig må vi være kyniske når vi har muligheten. Sånn er bransjen. Det er ikke noen grunn til å brenne løskrutt. Det gjelder å spare kruttet til det smeller, sier Sagosen til norske journalister - på vei til å ta isbad.

Christian Berge sier at han kommer til å rullere mer mellom de norske spillerne om EM-semifinalen er klar. Sagosen sier at han er klar til å spille så mye som «sjefen» vil. Mot Island var det nesten tre kvarter.

Flere av spillerne var i intervjusonen klare på at de ønsker å vinne også mot Slovenia - uansett hva dette vil bety for videre motstand i mesterskapet.

– Vi vil vinne gruppen. Det er målet. Uansett får vi et bra lag i semifinalen, sier Christian O’Sullivan, som spilte til åtte på VG-børsen tirsdag.

– Ja, vi ønsker å vinne mot Slovenia. Vi vil gå inn i semifinalen med mest mulig selvtillit. Vi ønsker å vinne alle fire kampene i hovedrunden. Nå har vi tre. Og i semifinalene vil det uansett være fire gode lag.

Petter Øverby er enig:

– Spania og Kroatia er så å si like gode. Det er ett fett hvem vi møter.

Gøran Johannessen er også klar på at han vil vinne mot Slovenia onsdag:

– Vi har tenkt å vinne og gå inn i semifinalen med god selvtillit. Jeg kjenner til scenariet om at vi kan avgjøre hvem som blir vår motstander i semifinalen. Men vi vil vinne alt i hovedrunden.

– Dere har ikke vunnet over Spania tidligere?

– Nei, men Kroatia er også en tøff motstander. Det er to ekstremt gode lag - og vi må møte ett av dem i semifinalen.

Målvakten Torbjørn Bergerud vil gjerne fortsette å vinne i EM:

– Målsettingen er å vinne alle kampene - vi går for seier også mot Slovenia.

– Men dere har trøbbel med Spania?

– Vi har hatt vanskeligheter med Spania. Men en gang må være den første til å slå dem.

